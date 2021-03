Buenas tardes Ruth, lo primero agradecerle el tiempo que nos dedica, pues sabemos que ahora mismo está embarcada en el lanzamiento de una nueva asociación para impulsar la industria y el comercio en Castilla y León, el Circulo de autónomos y emprendedores de Castilla y León (CAECYL) ¿Podría explicarnos en que consiste exactamente?

Se trata de un proyecto ya en marcha que busca la unión de los esfuerzos entre asociaciones de autónomos, empresariales y cámaras de comercio de la comunidad de CyL. No había ninguna ahora mismo que uniese a todas así que está siendo muy bonito tener una meta conjunta e intentar luchar por los autónomos y emprendedores de nuestra comunidad autónoma.

Supongo que intentaran interlocutar mucho con la Junta de Castillo y León y resto de instituciones de la comunidad autónoma. ¿Atienden a sus peticiones y ven ustedes avances?

Estamos empezando a trabajar despacito pero firme, la verdad es que estoy sorprendida de la aceptación que ha tenido dentro de la casa, y por parte de la mayoría de los ayuntamientos y diputaciones, que también nos están dando una acogida muy favorable.

La actual junta de castilla y león, aunque hay una moción de censura en curso, está dirigida por el PP con el apoyo de Ciudadanos, usted ha tenido relación y ha tratado a lo largo de estos años con estos partidos, pero también con el PSOE y Podemos entre otros. ¿No es incongruente hablar con partidos de ideologías tan dispares? ¿Con cuál se queda?

Nunca he creído en seguir unas siglas cual si fuese una secta, donde diga lo que diga el de arriba hay que decir “sí señor”. Creo más en las personas, en listas abiertas a la hora de votar, en un compromiso real por parte de los políticos, algo que en la actualidad deja mucho que desear.

Lo estamos viendo en la actualidad con la Comunidad de Madrid, políticos que no pactan por ego, aunque sea lo mejor, otros que cambian de sillones dejando el trabajo a medias etc.

Hace falta seriedad y madurez política y eso creo que solo se consigue con la libertad de pensamiento, no desde lo que te digan que tienes que pensar los partidos, por eso me cuesta mucho creer en uno concreto, porque si hacen algo que no me gusta no voy a permanecer porque sí. Eso podría si acaso valer para los equipos de futbol, como me pasa a mí con el Real Madrid, que pierda o gane seguiré siendo madridista.

Pero hablando en serio y perdone la broma del futbol, siempre me han dicho que soy un verso suelto, pero la verdad es que a veces es sano serlo, si algo no te parece bien, no hay que decir que sí por que sí.

Usted vive en Zamora, única capital de provincia gobernada por un alcalde de Izquierda Unida. Francisco Guarido, desde el 2015. ¿Es receptivo a las problemáticas de empresarios y autónomos? ¿Ha visto con buenos ojos la creación de una asociación que persigue estos fines?

Pues no sé qué opina de la asociación porque no he conseguido reunirme con él. Su jornada es demasiado corta o su interés demasiado escaso. Sorprende que siendo un alcalde que representa a un partido de izquierdas como Izquierda Unida adolezca tanto de falta de sensibilidad social y ambición transformadora. Casi diría que es el más conservador de los políticos de Zamora. Con el concejal de empleo sí que me he reunido y creo que ni siquiera tiene claro el concepto de autónomo y en el resto no mejora mucho.

La vuelta a Zamora no está siendo fácil, me he encontrado con una ciudad completamente diferente a cuando me fui, una ciudad muerta, porque ya no agoniza, está muerta. He propuesto diferentes proyectos al concejal de empleo y ninguno le viene bien, como por ejemplo crear la mesa del autónomo en el Ayto., mesa que hay en casi todas las ciudades ya, en Zamora aún no.

–çHablaba de su vuelta a Zamora, porque usted ha vivido estos últimos años en Madrid. Y nos decía que la vuelta está siendo dura, ¿Tan diferentes son ambas ciudades?

En mi caso al estar sola y con mi hija, mi movilidad es mucho más fácil aquí y cuento con más ayuda al estar mi familia y mis amigas que han sido y son de vital importancia para seguir avanzando. Echo de menos la libertad de Madrid, pasar desapercibida, el anonimato de una gran ciudad.

Sinceramente el qué dirán, que pesa tanto en poblaciones de pequeño tamaño, a mí nunca me ha importado, pero no es lo normal. Creo que es vital que las mujeres dejen de preocuparse por el que dirán y sean libres para que sigan avanzado. Parece increíble, pero en ciudades pequeñas sigue habiendo mucho por caminar en ese sentido.

Usted es Técnica superior en igualdad de género. ¿Por qué cree que se está en esa situación? ¿No ha habido políticos o políticas en la región que hayan luchado contra esa desigualdad?

Claro que ha habido, pero aún queda mucho camino. Aquí, si tengo que decirte un referente, Rosa Valdeón, que hizo un trabajo increíble creando la mesa de la mujer, con formación continuada y explícita para mujeres etc. Aunque luego ella misma pagó caro ser mujer, casi todo lo por lo que ha pasado, no hubiera sido así de ser hombre.

Ya nivel nacional saliendo ya de Castilla y León, en la legislatura de Pedro Sánchez se le ha dado un vuelco importante al Ministerio de Igualdad que estaba un poco abandonado y como no, José Luis Rodríguez Zapatero que fue el creador del ministerio.

Hablábamos de CAECYL, y como ha nacido para defender los intereses de empresarios y autónomos en castilla y León, pero ¿Realmente el tejido productivo tiene futuro en una comunidad cada día más despoblada y que es triste ejemplo de la España vaciada?

Castilla y León tiene todo el futuro del mundo, y para el trabajamos. Estamos firmando acuerdos con empresas públicas con la finalidad de facilitar la vida a nuestros autónomos y empresarios. Con Correos para que nuestros productores puedan hacer envíos a un coste muy, muy barato y poder competir con plataformas como Amazon que les explotan, y ahí creo que el proyecto “Correos Market”, puede ser de vital importancia para la España despoblada y sus productores, autónomos y pequeños y medianos empresarios.

También con Paradores, en los cuales vamos a realizar actuaciones, con Adif… muchos muchos proyectos, pero eso ya le tocará contarlo a la directiva cuando se haga la presentación pública y daría para muchas más páginas.