Casado, la caída de un líder sin carisma para serlo

- Publicidad-

El presidente del PP, Pablo Casado, se despidió del Congreso de los Diputados con un discurso apelando a la concordia y haciendo valer su trabajo en los últimos años (?) Casado, emocionado y aplaudido por sus compañeros de bancada, que le dieron la espalda en las últimas horas, ponía así punto final en una etapa que ha durado tres años y medio de oposición a Pedro Sánchez. Ha manifestado: Entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios, respecto a los adversarios y entrega a los compañeros. Todo por la causa de la libertad y servir en España, El todavía presidente del PP, afectado al inicio del pleno y con la bancada popular de pie y arrancándose en aplausos.

Por la tarde se reunió con los barones, para abordar el futuro congreso extraordinario. El todavía líder de la oposición añadió que los acuerdos de Estado son necesarios porque está en juego el futuro que merecen nuestros hijos y el que tenemos que construir todos juntos. En sus últimos segundos en el hemiciclo, se ha quitado la máscara por unos segundos para agradecer el gesto de sus compañeros. La última intervención de Casado ha sido leída, cosa que habría preparado en las últimas horas. No ha querido entrar en el fondo de la cuestión registrada.

Después de las palabras del presidente del Ejecutivo, Casado se ha levantado y ha salido del Congreso junto a sus subsecretarios Pablo Montesinos, Antonio González Terol i Ana Beltrán. Estos tres dirigentes fueron fieles al presidente hasta el final permaneciendo junto a él durante el día de ayer en las horas más negras del partido. Le quedaban algunos segundos todavía de su turno de preguntas, pero no quiso usarlos.

Vean seguidamente el discurso de despida de Pablo Casado.

Este ha sido el discurso completo de la despedida de Casado. Personalmente destacaría lo siguiente: Es la primera vez, que yo recuerde, que lo llevaba escrito no fuera caso que le fallara la memoria o dijera algo que malograra un discurso muy bien preparado, a sabiendas de sobra que sería el último que haría como presidente del PP. Ahora bien, en algunas cosas no estoy de acuerdo, habla de la igualdad de todos los españoles, cosa que no creo según su trayectoria, destaca un hecho que él no ha practicado, como es el respecto a los adversarios políticos (las hemerotecas así lo demuestran). Ya al final, ha hecho un último reproche a Pedro Sánchez, diciendo que no tendría que pactar con los que no creen en España o atentaron contra ella.

Cómo han visto en el video, destacaría el cinismo de la bancada popular, premiando con un largo aplauso a Casado cuando la mayoría del grupo parlamentario le había dado la espalda el día antes, cosa que acabó de decidir su renuncia a seguir en el frente del partido.

Pedro Sánchez garantizó que no avanzaría las elecciones y ha aprovechado su respuesta durante la despedida de Casado para reiterar que no avanzará las elecciones generales. Una tentación sobre la cual sus socios de investidura habían advertido estos últimos días, a causa de la crisis en la cual se encuentra el principal partido de la oposición, pidiendo al presidente del ejecutivo en que no cayera en ella. No lo haremos, subrayó, para asegurar que «se convocará cuando corresponda. Competiremos en base a nuestros méritos, no sobre las debilidades de los adversarios, así entendemos el patriotismo democrático, dijo Sánchez, exhibiendo sentido de Estado y anteponiendo el interés general a cualquier otro tipo de interés.

Como se pudo comprobar, Casado tuvo que aceptar lo que los barones populares le habían exigido, es decir, su renuncia a seguir presidiendo el partido, convocar un congreso extraordinario, que él presidiría hasta entonces y renunciar a presentarse a la reelección. Cómo se ha visto, y días después se ha confirmado, Núñez Feijóo será elegido nuevo presidente del Partido, puesto que cuenta con una amplia aceptación por parte de toda la cúpula del PP.

Una vez resumida la actualidad política del PP, quiero manifestar que nunca entendí que Pablo Casado resultara electo para presidir el PP. Superó a Soraya Sáenz de Santamaría gracias a la ayuda de Mª Dolores de Cospedal, que ya descartada para ser elegida, le apoyó e influenció a sus votantes para que estos se decantaran por Casado. Después de sus primeras apariciones en el Congreso, aposté, con mi esposa, que no duraría ni dos años en el cargo. He perdido la apuesta, pero no me equivoqué al pensar que no daría la talla, hecho que se ha demostrado.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿No creen que, gracias a Casado y su trayectoria, ha motivado que muchos votantes de derechas hayan cambiado su voto favoreciendo a Vox? Una cosa es hacer oposición y crítica constructiva, otra mentir como lo ha hecho Casado como decir que en Cataluña un alumno no podía ido al lavabo sino no lo pedía a su profesor en Castellano, por citar solo un ejemplo, pero la lista sería larga. A Casado solo me resta decirle que, aunque no haya sido por voluntad propia, le agradezco que haya dimitido.