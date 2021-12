Carta de Pedrito a los Reyes

- Publicidad-

(A través de una fuente que no podemos desvelar, pero que atufa a cloaca, hemos tenido acceso a algunos documentos extremadamente confidenciales de nuestras más altos personajes públicos. En concreto a sus cartas navideñas a los Reyes Magos. Dado su indudable interés público procedemos a desvelar la primera de ellas, que firma Pedrito Sánchez-Castejon).

Queridos Reyes Magos y en especial Melchor, que es un number one como yo:

Sé que soy un niño afortunado. Tengo las tres cosas que siempre quise: poder, poder y poder. Así no voy a molestaros pidiendo una cuarta, que sería, seguro, más poder. ¡Bah, no, para qué, ya me basta!

Lo que os quiero pedir este año es algo sencillo y modesto, como yo mismo. Quiero un gran espejo de cuerpo entero. ¿Para mirarme? No, no; no soy tan vanidoso; no os creáis a mis muchos críticos, que no soportan mi valía, mi trébol vital de cuatro hojas ni mi planta de galán de siglo XXI. Lo del espejo es, como todo lo que hago, por servir mejor a mi país. Me ha dicho el ministro de Universidades, que es un señor mayor y muy leído, que “el hombre es la medida de todas las cosas”, según no sé qué filósofo. Y como yo soy el hombre por definición de las pluri-Españas, deduzco que soy la justa medida de todas nuestras cosas, por lo que necesito conocerme a fondo. Con un espejo de cuerpo entero me podré estudiar con más detalle y gobernar mi país como si me gobernara a mí mismo.

Como veis, Majestades de Oriente y en particular Melchor (como vuestro líder que es y por tanto mi homólogo), mi petición no puede ser más altruista, generosa y en bien de todos.

Me despido hasta la noche del día 5. Un saludo cariñoso de este vuestro fan (y de Melchor sobre todo), que lo es:

Pedrito Sánchez-Castejón y Enorme Presidente.

P.D.: Creo que nuestro antiguo rey, Juancar Campechano, alias el “Luis Candelas”, anda por esos países vuestros. Si lo veis, le dais recuerdos de mi parte, pero decidle que por aquí no vuelva. Esto está muy mal por lo del Covid, que a su edad los remata rápido. O sea, por su bien, que se quede en el desierto. Gracias.