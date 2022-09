Carta abierta del Presidente de Súmate con motivo de la Diada de Catalunya

- Publicidad-

Nos encontramos un año más a las puertas del 11 de Septiembre, la Diada Nacional de Catalunya. Una diada donde los catalanes y catalanas celebramos el sentimiento de sentirnos de esta bonita tierra.

Una tierra, un país, construido desde abajo, por la ida y venida de mucha gente a lo largo de toda nuestra historia. Un país de acogida y de paso de mucha gente de muchos rincones del mediterráneo, de otros lugares de España, de Europa, de América, incluso de rincones de África y asiáticos.

Una tierra, donde no importa el origen, ni que lengua hables, ni que ideología política creas; donde no importa con quién estés, o con quién quieras estar; donde no importa si crees o eres el más ateo posible….

En definitiva, una tierra donde lo que importas eres tú, tu persona, tu destino. Hecha por cada una de las personas que han decidido que Cataluña sea su tierra.

Una tierra donde la diversidad y la pluralidad son su bandera, y por ello la hace grande.

Por eso, des de Súmate, nos alejamos de los debates estériles, que sólo aportan crispación y desasosiego. Nos alejamos de la crítica a la clase política, para centrarnos en la suma.

En sumar que cada día haya más gente que quiera mucho más a esta bonita tierra, y que vea que la única forma de avanzar es que seamos más, y más fuertes para conseguir nuestro gran proyecto de país, una República social, donde la educación, la salud, la vivienda, nuestros jóvenes y mayores, sean su vara de gestión.

Necesitamos qué, de esta construcción nacional, participe todo el mundo, porque el país es y ha de ser de todos; y porque si no lo hacemos así, primero, no conseguiremos la República, y segundo, porque un país no se construye con la mitad de su ciudadanía, sino qué, con la mayoría de su ciudadanía a favor de este gran objetivo, que es la construcción nacional.

Faltan pocos días para la Diada de Catalunya, un día importante para los catalanas y catalanes, para celebrar el orgullo de ser de esta tierra.

Por este motivo, desde Súmate, os queremos trasladar a cada uno de vosotros y vosotras, que seguimos trabajando como siempre, para sumar a mucha más gente para construir nuestra República catalana desde la diversidad, “republiqueando” desde nuestros barrios y plazas de nuestros pueblos y ciudades, para que esta construcción nacional sea mayoritaria, y desde la base.

Por ello, os pedimos seguir adelante con nuestro proyecto nacional, pero donde los consensos y el diálogo deben estar muy presentes. Donde los discursos públicos deben ser dialogantes, integradores, y nunca excluyentes. Porque lo contrario, lo único que genera es división y mal estar ciudadano.

Sabed, que nuestra asociación está a disposición de este país para sumar, para construir, y, sobre todo, para convencer a mucha más gente, que el camino de la República catalana es el correcto para conseguir un país de y para todos.

Sabed también, que las entidades como la nuestra, y otras, no estamos para dividir, ni para crispar, estamos para consensuar y tirar adelante, sin olvidar el objetivo final, pero con el respeto absoluto de la diversidad y la pluralidad de la sociedad catalana, y respetando a sus máximas autoridades.

Porque en el proyecto de construcción nacional, de conseguir esta gran República, no puede sobrar nadie, y no puede ser excluyente para nadie. Podemos tener diferentes opiniones, puntos de mira, pero no puede ser excluyente.

Por eso, primero de todo, os quiero felicitar la Diada, como un día de celebración de este pueblo de la diversidad y la pluralidad. Y en segundo lugar, os quiero pedir, que sigamos haciendo lo que hemos hecho siempre, sumar y sumar. Porque sólo desde la suma conseguiremos nuestro destino final.

Molt Bona Diada de Catalunya