Carta a Lewis Hamilton

Los periódicos ingleses han mandado una carta a Max Verstappen virulenta y amenazadora. Nosotros no vamos a hacer lo mismo contigo, nosotros somos caballeros. Y de caballeros queremos hablar contigo. Conoces perfectamente la historia de Peter Collins, el hombre que renuncio a su título mundial y le cedió hasta su monoplaza para que lo ganase su compañero y amigo: Juan Manuel Fangio. Collins no figura como ganador de ningún campeonato mundial, porque dos años después se habría hecho con el primer título si un accidente no hubiese acabado con su vida. En aquella época era fácil perder la vida en la Fórmula 1. Ahora tampoco es imposible.

Tienes fama de muy mal compañero, de tramposo y egoísta. Lo que sucedió con Nico Rosberg hizo sentir vergüenza ajena a más de medio mundo. Y lo que estás haciendo ahora con Max Verstappen es, por desgracia, también muy lamentable. Incluso deleznable.

Por eso desde la prensa española, que también conoce la suciedad de tus viejas maniobras, te estamos escribiendo esta carta para pedirte algo.

QUE TE RETIRES. Pero no que te retires después de la carrera de Abu Dhabi, sino justo antes de que se celebre. Haz la clasificación si quieres y hasta queda primero, pero luego RETÍRATE. Queda como un caballero. Sabes perfectamente que Max Verstappen merece el título de campeón del mundo de Fórmula1 2021 muchísimo más que tú. Sabes que en este momento es mejor piloto que tú. Retírate Lewis. Hazlo como un señor. Se digno del título de SIR que se te ha concedido.

No tiene ninguna importancia que consigas el octavo título mundial, ya has superado a Schumacher de todas las maneras con el número de victorias y de poleposition. No necesitas nada más. Pero sí sería maravilloso para tu historia, para tu leyenda, que quedases como un caballero.

Si no lo haces Max quizá jamás llegue a ganar ningún título mundial. Y quizás a ti también te persiga la maldición que dejó en estado de coma a Michael Schumacher. No se puede querer todo para uno mismo. Somos demasiados seres humanos en la Tierra. Retírate, Lewis Hamilton, demuestra que tienes clase, que estás por encima del éxito y que aunque has tenido un coche superior durante muchísimos años y vuelves a tenerlo ahora por lo que parece una triquiñuela mecánica, eres capaz de portarte como un señor, como un caballero. Esa imagen que pretendes dar al mundo defendiendo a las minorías y las causas perdidas. Es tu gran oportunidad. Si lo haces serás una gran leyenda. Si no lo haces, ganes o no ganes el título, siempre te acompañará el aura de miserable y tramposo.

Tigre Tigre