Las elecciones en América, en lo que va del nuevo siglo, presentan una imagen muy cercana a grupos de poder relacionados con las cárceles por delitos contra el patrimonio público. Ambicionan la libertad de sus líderes o buscan representación mediante partidos de dudosa doctrina democrática. Estas representaciones, muy ligadas a tribunales de Justicia, aparentemente no gozan de la confianza ciudadanía, aunque las encuestadoras asegurar el triunfo en las ánforas.

Psicoanálisis Estival*, un medio electrónico que nació en los años 90 condensa su estudio y selección de las producciones del séptimo arte relacionadas con el poder. En esta ocasión, revisamos una película de Paul Newman, sobre el trato de la población penal:

Luke (Paul Newman) es un prisionero de la penitenciaría de Florida, a causa de una sentencia por haber arrancado los parquímetros en una noche de borrachera. La tozudez de Luke ante los castigos de los responsables de la prisión hace que se convierta en pocos meses en el ídolo de los presidiarios, mientras busca la manera de escapar del penal…

La película tiene varios momentos que cautivan la atención, como la «escena del alquitrán» musicalizada con la creación del compositor argentino Lalo Schifrin, que es muy atractiva en noticieros de alta sintonía.

Otro de los momentos más recordados de la película es el personaje de Luke que es capaz de comerse 50 huevos duros, una de las escenas que lleva a captar la atención en los cinco continentes.

Otro elemento famoso fue el «personaje sexy» realizado por la actriz Joy Harmon, quien interpreta a una rubia que se dedica a caldear los ánimos, lavando su automóvil en pleno sol y la mirada de los presidiarios durante sus trabajos forzados al aire libre. Ella, con el uso de manguera y jabón limpia un coche. La película presenta imágenes que inspirarían infinidad de anuncios de televisión, videoclips, parodias y homenajes en otras películas, además de ser consideradas como uno de los momentos más tórridos del cine.

Obras de cine sobre el mundo de las prisiones abundan. Pero ahora nos trasladamos al Perú y podremos percibir el porqué de esta afirmación. El 15 de Abril del 2021, el Jurado Nacional respectivo, en nombre de un Estado de 35 millones de habitantes ha convocado a elecciones presidenciales y del congreso, con participación de 10 listas de candidatos, de las cuales ocho (8) postulan por la libertad de presos que quebrantaron los DDHH y la dejaron casi vacía la caja fiscal, que había estado llena, con sumas que superan la imaginación.

Hoy, marzo del 2021, la TV, las emisoras y principales publicaciones de Lima y sus provincias tienen los espacios cubiertos con recursos del fujimorismo y matices. El electorado está sufriendo una especie de “shock” al ver semejante deformación de la realidad de un país que labró la democracia, tras larga lucha y desafío al orden tradicional, durante movimientos sociales que la Historia registra en las bibliotecas del Mundo. La Historia incluye la etapa de guerrillas, de sindicatos radicales y en la década de los ochenta y principios de los 90 movimientos terroristas con la muerte, sobre todo de más de 70 mil pobladores de los andes.

La Casa de la Memoria, en Lima, financiada por la cooperación alemana, es un lugar de obligada visita para conocer la dimensión de la barbarie, provocada por el desgobierno en un país que fue la capital del Virreinato en la América del siglo XVI y que ha motivado la filmación de numerosas películas.

Finalizamos esta crónica en homenaje a los mártires de las luchas sociales de América, recordando el Himno a Machu Picchu, en la Música rumana de Gheorghe Zamfir: El Cóndor Pasa.

G. Zamfir fue víctima del desgobierno del presidente Fujimori, que huyó del Perú a Japón, la tierra de sus ancestros, de dónde se vio forzado a regresar. Y un tribunal, vigilado por los ojos del mundo condenó a 25 años de cárcel por violación de DDHH y remate de las empresas públicas, cuyas consecuencias se perciben en lo que va del siglo XXI: una democracia muy frágil y caja fiscal expoliada para los ex gobernantes: Fujimori. Toledo (asilado con su cónyuge en los EEUU), García Pérez (se suicidó porque su salud mental no soportaría la vergüenza de ser encarcelado). Ollanta Humala (preso y con libertad vigilada). Pedro Pablo Kuzcynky, acusado de negocios con una firma brasileña en proyectos de ingeniería civil y explotación petrolera) tiene procesos judiciales y detención domiciliaria. Las cárceles de Lima albergan a una gama numerosa de ex servidores que forman parte de los cinco gobernantes corruptos.

Zamfir, fue invitado por la primera dama del Perú, Ing. Civil Susana Higuchi Miyagawa, cónyuge Alberto Fujimori (1974-1994), quien había emprendido un programa de apoyo a los trabajadores de diversas empresas agrarias y mineras, empezando en Cajamarca, ciudad fundada por los conquistadores de España. Fujimori, había retirado del correo una larga lista de invitados al Palacio de Gobierno para asistir al concierto de Zamfir, cuyos ingresos serían para alentar la obra social de la mujer en los pueblos agrícolas. Miseria humana de un Fujimori, cuya hija mayor lidera hoy ocho candidaturas de oscuro propósito.

Esta agresión del preso Fujimori, dio motivo a dos nuevos viajes de Zamfir a Lima y sumar los trinos de su zampoña en homenaje del Perú, En el último año apareció en los principales escenarios de todo el mundo junto con el violinista de fama mundial, Andrea Río. Tocaron las obras de Zamfir acompañados por un centenar de músicos, ante una audiencia de decenas de miles de aficionados. Hasta ahora ha grabado más de 200 álbumes, vendidos en 40 millones copias.

No podríamos terminar esta crónica sin recordar a Genaro Ledesma Izquieta (1931- 2018), ex senador nacional, ex alcalde de Cerro de Paso y fundador de un movimiento obrero campesinos, cuya vida es recreada en decenas de documentales y en la obra “Redoble por Rancas”, contada por su hija Marianella Ledesma, la presidenta del Tribunal Constitucional, quien recuerda a su padre, uno de los protagonistas de la novela de Manuel Scorza que este 2020 ha sido reeditada por Alfaguara.

Ledesma Izquieta fue alcalde de Cerro de Pasco y defendió a los comuneros de Rancas. De niña vio poco a su padre. Sus recuerdos se mezclan con esos turbulentos años de la década del setenta, cuando él fue deportado por el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez por defender los derechos de los comuneros y mineros de la sierra central. La historia de Ledesma ha quedado registrada en “Redoble por Rancas”, la memorable novela de Manuel Scorza. Ambos forjaron el Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular – Focep), y formaron una plancha presidencial con Laura Caller para presentarse a las elecciones (de 1980).

En el Perú la vida de narradores y poetas también ha sido transitada y teñida de los dolores por encierros injustos. Acaso, el hecho más conocido es el de César Vallejo. Quien había dicho antes: “Si tú hubieras sido hombre, / hoy supieras ser Dios”, dirá, años más tarde, con similar dolor y acaso con verdad. “La justicia no es función humana. No puede serlo”…

Y la lección más hermosa que dejó Vallejo en París, cuando un policía lo despertó en un parque y le preguntó de dónde era. Pues el vate respondió: “De Santiago de Chuco”…y el policía, al escuchar esa respuesta dejó que el peruano siguiera imaginando nuevos versos.