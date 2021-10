Calú Cruz ganó el primer lugar del Certamen Literario Brunca 2021

- Publicidad-

El destacado escritor, poeta, docente, gestor cultural y Coordinador por Costa Rica de la «Antología del Bicentenario de Centroamérica» (Ayame Editorial, México septiembre, 2021) Leonardo Cruz Alvarado, este lunes 4 de octubre recibió la grata noticia que ganó el primer lugar del prestigioso Certamen Literario Brunca, dicho concurso se realiza anualmente en Costa Rica, en poesía y cuento. Este es un proyecto de la Universidad Nacional, campus Pérez Zeledón. En la página oficial de Facebook de este concurso informaron:

El jurado decidió dar el primer lugar a la compilación de cuentos titulada “La Casa de las Moscas”, presentada bajo el seudónimo Ed Sheeran. Dicha resolución se toma considerando la actualidad de los temas, la unidad temática de los cuentos enviados, el manejo imaginativo del lenguaje, y la estructura literaria de cada uno de los cuentos que conforman la compilación (cuentos cortos). Así mismo, convenimos conceder DOS MENCIONES HONORÍFICAS a los cuentos: “Día de Vacunación”, presentado bajo el seudónimo de Éder Yagua, y “Este Lugar Lejano”, presentado bajo el seudónimo Bruma.

Poeta y amigo Leonardo Cruz, desde estas líneas recibe mis más sinceras felicitaciones a causa de este prestigioso premio literario costarricense que te han otorgado por la compilación de tus relatos cortos “La Casa de las Moscas”, cuentos que son parte de tu libro inédito titulado “La sociedad de las Moscas”. Celebro inmensamente tu triunfo, el que seguramente será símbolo de inspiración para que sigás firmemente dedicándole tiempo a lo que tanto te apasiona.

Calú, es un excelente gestor y promotor cultural, él siempre está promoviendo el arte y la cultura local, nacional e internacional. Leonardo Cruz es presidente y coordinador del Colectivo Cultural Birlocha y de la Birlocha Literaria, ambos de Orotina, y coordinador por la provincia de Alajuela para la Unión Hispanomundial de Escritores, además, organiza y coordina del Certamen Literario Luis Ferrero Acosta.

En este vídeo Calú, nos comparte exclusivamente la noticia:

Cuando me di cuenta de la noticia llamé a Calú para felicitarlo y aproveché para hacerle algunas preguntas que a continuación las comparto, todas con sus debidas respuestas:

¿Calú, qué significó para ti haber ganado el Certamen Literario Brunca?

Bueno, la verdad que obtener un premio es parte de irse consolidando como escritor. En lo personal, me lo tomo con mucha alegría y satisfacción, pues esta es la segunda oportunidad en que participo. Para la edición 2014 no me esperaba el tercer lugar, pues había enviado el texto como para “tantear” y medirme; pero, ahora, el asunto ya era muy distinto. Luego de escribir dos libros entre ambas ediciones del certamen, ya se me hacía un reto que debía conquistar.

Seré sincero con ustedes y conmigo mismo, la verdad que me esperaba, aunque fuese, una mención de honor porque el trabajo que hice fue arduo, continuo y a conciencia.

Haber ganado tampoco significa que me debo dormir en los laureles. Bien dijeron los miembros del jurado que ellos tuvieron una labor muy difícil para este año.

¿En qué consiste el premio?, ¿es en efectivo o trae consigo la publicación de algún libro?

Por ahora, es solo el efectivo. Sé que publicarán estos cuentos, pero únicamente en una edición conmemorativa para los ganadores. No se cede derecho de autor de ninguna manera.

¿Por qué escogiste ese pseudónimo de “Ed Sheeran” para participar en este concurso?

De la forma más absurda escogí mi pseudónimo. Lo elegí porque en el momento en que le puse el punto final a mis textos, ya satisfecho por mi faena, me encontraba escuchando la canción “Perfect” de Ed Sheeran y entonces encajé su nombre en el espacio para el pseudónimo.

No sé si era yo quien tenía puesta la canción o era mi esposa, pero pensé en esas casualidades de la vida y que estas podrían moverse a mi favor y, tal parece, que mi intuición no me falló. Con respecto a lo que significa esta pista solo puedo decir que mucho de lo que ella dice tiene que ver con mi esposa, Karen Artavia Ramírez, y lo que yo siento por ella. Todo lo que yo escribo se lo leo antes para escuchar su punto de vista. La verdad que mi mayor premio es su amor y su compañía.

¿Cómo recibiste esta noticia de haber ganado este importante concurso?, ¿la creíste?, ¿tuviste alguna duda?

Curiosamente, yo me encontraba trabajando. Los docentes trabajamos en nuestro hogar y en nuestros ratos libres seguimos trabajando. Somos, viéndolo bien, los “empleados de las fábricas textiles” que no lograron pelear por tener los derechos a un horario razonable o, como mínimo, al pago de sus horas extra.

Ahora bien, dejando eso de lado, recuerdo que ya era muy tarde y en eso entró el correo. Me fijé en el pseudónimo y pensé que era una broma. Había olvidado, por completo, que ese lo había escrito yo. Luego, recordé que yo había hecho una adaptación al nombre de los cuentos que envié y pues sí, ese, indudablemente era yo: el Calú Cruz amigo de la gente, pero ahora con el disfraz de Ed Sheeran.

Leonardo Cruz Alvarado es autor tres libros: Cuentos de mamá muerte (2012), La corrosión de los entes (2016) y El eco de los durmientes (2018). Ha participado en las antologías Vía 28 y Nueva poesía costarricense. Sus obras han estado a la venta en estanterías estadounidenses, nicaragüenses, uruguayas y en las librerías más relevantes de Costa Rica.