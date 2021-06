‘Bruna’, la historia de una mujer en la España del siglo XX

- Publicidad-

«Llevaba toda la mañana reordenando libros y sacándoles el polvo. De vez en cuando me encontraba con uno del que me había hecho amiga tiempo atrás, lo abría al azar y leía el primer párrafo que aparecía ante mis ojos. Trataba de hilar los párrafos como si fueran parte de un mismo rompecabezas, y a cada nueva lectura veía que aún quedaban espacios vacíos. No me quería dar por vencida y comencé a seleccionar libros con títulos que me sugirieran ser parte del rompecabezas, pero con cada nuevo intento me faltaban más y más piezas”.

Así comienza Bruna (Huso Editorial, 2021), la novela del dramaturgo Ramón Caudet, que opera como una crónica emotiva de la España de buena parte del siglo XX. Escribe la poeta Montse Ordóñez en el prólogo del libro que “Bruna vive en primera persona cambios que la sacuden y rasgan. A través de los acontecimientos tendrá que aprender a hilvanar la vida y seguirla, recordándonos lo vulnerables que somos, la necesidad de levantarnos y seguir adelante cuando todo se vuelve hostil, cuando solo hay ruido y desesperación, la razón va de un lado a otro y en medio quedan las historias que se olvidan, las vidas de los que un día creyeron a unos y a otros, y, al final, la vida rota”.

Una mujer, dos amores, una decisión terrible que sacude el peso de la historia, un país roto, una experiencia que llenará de cicatrices a la protagonista y como telón de fondo, Barcelona. Con todos estos ingredientes, Ramon Caudet hilvana una historia que mantiene al lector en vilo hasta el final de sus páginas.

A lo largo de este libro, Bruna nos muestra una sociedad convulsa donde asistimos a la transformación de un país, donde se vislumbra la línea divisoria entre las dos Españas y el conflicto soterrado del nacionalismo, tan vigente en estos tiempos. Una novela que descifra de dónde venimos y dónde estamos.

Ramón Caudet, a través de una prosa ágil y carente de artificio, nos ofrece una historia con verdad. Crea a una mujer abanderada del feminismo sin alzar la voz, con gestos y hechos que muestra cómo se puede dar golpes certeros y plantarse ante cualquier adversidad, la de una mujer a la cual asomarse para aprender a sobrellevar la dificultad del camino, y todo, sin desvirtuar jamás su esencia de mujer. Puntualiza Ordoñez que “Bruna es esa mujer que todos llevamos en nuestro inventario, a través de su historia podremos darnos cuenta de que, de una manera u otra, sigue con y en nosotros”.

Ramón Caudet, nacido en Barcelona, es ingeniero industrial y de sistemas, compositor y dramaturgo. Su vida ha transcurrido entre Barcelona, Ciudad de México y Miami. En su dramaturgia se encuentran, entre otras obras, La leyenda del unicornio, Puentes y paisajes y La calle al final del mundo. Su obra musical ha estado dirigida mayoritariamente a las artes escénicas. Destacan, entre otras composiciones, La leyenda del unicornio, Enemigo de clase, Rita, Julia, Muertos de la risa, Puentes y paisajes, La calle al final del mundo y Sarajevo, una rosa escondida. Sus dos últimos trabajos como dramaturgo y compositor, Puentes y paisajes y La calle al final del mundo fueron galardonados en los Premios Teatro Miami de 2016 y 2017 respectivamente con los premios a mejor obra dramática y mejor música original en ambos casos. Actualmente trabaja en una nueva novela, un concierto para orquesta y una colección de piezas para guitarra clásica.