El abogado del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, confirma que se querellará contra la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tras las declaraciones de la ex líder de los populares de Madrid por sus palabras sobre él y su mujer.

Lo cierto es que también 24 horas antes Aguirre dejaba abierta la opción de querellarse contra Bárcenas después de que el ex tesorero decidiera implicarla en el juicio por la Kitchen y tirar de la manta después de que su esposa entrara finalmente en prisión.

Aguirre declaraba ayer en Onda Cero que «es absolutamente falso, nunca he recibido un sobre ni de él, ni de nadie».

Sin embargo, el extesorero del PP declarara ayer ante el juez que instruye el caso Púnica que entre 2007 y 2008 entregó a Aguirre, junto al también extesorero del partido Álvaro Lapuerta, un sobre con 60.000 euros que habían recibido de la constructora Ploder.