Banco Santander financia con más de 5.300 millones a los fabricantes de armamento nuclear

- Publicidad-

El mundo está viviendo una guerra en Ucrania donde Vladimir Putin puso en alerta máxima a las unidades de su Ejército encargadas del armamento nuclear.

Ayer se celebró la Junta General de Accionistas de Banco Santander y en ese evento Ana Patricia Botín tuvo que escuchar cómo le reprochaban que la entidad que preside está financiando con más de 5.344 millones a empresas que fabrican, precisamente, armamento nuclear.

Sara Manserra intervino en nombre de la Campaña Banca Armada con la intención de «alzar la voz y denunciar las inversiones económicas que realizan en empresas de armamento».

Además, recordó cómo en enero de 2021 entró vigor el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares que fue ratificado por 51 países, un tratado que prohíbe la fabricación, adquisición, desarrollo, emplazamiento y almacenaje de armamento nuclear. Además, está terminante prohibido el uso o la amenaza de utilización dichas armas. Banco Santander estaría incumpliendo con lo indicado por dicho tratado internacional puesto que cualquier asistencia o ayuda, incluida la financiera, está prohibida.

Manserra señaló, ante Ana Patricia Botín, que «según el informe Rentabilidad peligrosa: las empresas que construyen arsenales nucleares y sus patrocinadores financieros el Banco Santander ha financiado durante el periodo 2019-2021 a 8 empresas que todavía producen armamento nuclear en el mundo. Estas empresas son Boeing, Airbus, Honeywell International, Safran, Thales, Fluor, Leonardo y Raytheon Technologies. En total, 5.344 millones de euros».

Esta cifra supone, según ha expuesto Manserra, un incremento del 174% respecto al periodo anterior en lo referido a inversiones en este tipo de empresas que fabrican armamento nuclear.

Por ejemplo, Boeing está remanufacturando el dispositivo armado de ojivas para los misiles nucleares Minuteman III que «se ha beneficiado con casi 2.000 millones en créditos y operaciones de emisión de bonos».

En consecuencia, 5.344 millones destinados por Banco Santander a potenciar y financiar a empresas fabricantes de armas nucleares, un banco que, según ha indicado Manserra, está en el Top-10 de la banca europea en financiación a los fabricantes de armamento nuclear.

«Señora Presidenta y miembros del Consejo de Administración, sabemos que tiene que ser complicado renunciar al dinero fácil que viene de financiar la industria de la guerra. ¿Pero no creen que ya va siendo hora de cumplir con su política general relacionada con el sector de la defensa? Sobre el papel está escrito que Banco Santander no financiará actividades prohibidas como las relacionadas con el armamento nuclear. Pero los datos nos dicen que ustedes han financiado a 8 empresas que fabrican este tipo de armamento. Y eso es innegable, y ustedes lo saben aunque no lo quieran reconocer. Les instamos a que dejen de financiar, de una vez por todas, la industria de la guerra», ha finalizado Manserra.