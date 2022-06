Banco Popular: las coacciones, amenazas y engaños que no quiere investigar la Audiencia Nacional

- Publicidad-

Tal y como publicamos en Diario16, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó un auto en el que denegaba una serie de diligencias solicitadas por Ángel Ron para que se iniciara una investigación sobre las presuntas irregularidades perpetradas supuestamente por Emilio Saracho y por los abogados del despacho de cabecera del Santander durante la reunión del Consejo de Administración celebrado el 6 de junio de 2017.

De ahí salió la declaración de inviabilidad que inició todo el proceso de resolución. Sin esa carta, el banco no habría sido resuelto, por eso es clave si la decisión del Consejo se adoptó de manera libre o si, por ejemplo, hubo coacciones, amenazas y engaños. Al parecer, la Audiencia Nacional considera que no lo es, pero existe un documento clave que revela todo lo que sucedió en el Edificio Beatriz, entonces sede del Popular.

Antes de fallecer por coronavirus, el exconsejero Jaime Ruiz Sacristán, ratificó a través de la presentación en la Audiencia Nacional de un acta notarial levantada en agosto de 2017 de todo lo que había declarado ante el juez José Luis Calama.

- Publicidad-

La fecha del acta es clave, puesto que, según el auto de la Sala de lo Penal, si los consejeros hubieran albergado alguna duda acerca de la calidad del asesoramiento jurídico-financiero, debieron haberlo expresado así en el momento de la aprobación del mismo, «no pudiendo venir años después, como consecuencia de los pleitos y denuncias formuladas a esta cuestión, poner en duda su aprobación, acuerdo respecto del que, por otro lado, no consta voto alguno en contra, ni menos aún que el mismo hubiere sido combatido por medio de los recursos y remedios adecuados a tal efecto».

Extracto del acta de Jaime Ruiz Sacristán

El acta, como decimos, fue levantada el 3 de agosto de 2017, es decir, cuando aún no habían pasado ni dos meses. Ese tiempo fue el que estuvieron los exconsejeros del Popular reclamando a Joaquín Hervada, exsecretario general del Consejo, unas actas que no se redactaron, tal y como se señala en documentos que obran en poder de Diario16.

El acta notarial de Ruiz Sacristán no deja lugar a dudas de que del Consejo del día 6 de junio de 2017 no salía nadie sin que el Popular fuese declarado inviable. Para ello, tanto Emilio Saracho como los abogados del despacho Uría y Menéndez hicieron una labor que podría ser calificada como de cercana a la coacción, a las amenazas y al engaño.

En el documento, Ruiz Sacristán indica claramente que en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 6 de junio de 2017, participaron dos abogados del despacho de cabecera del Banco Santander que presentaron al Consejo una carta pre-redactada dirigida al Banco Central Europeo en la que se declaraba la inviabilidad del Popular. Es decir, el exconsejero revela que la decisión de declarar el estado FOLTF (fail or likely to fail), fundamental para poder iniciar la resolución, estaba adoptada sin contar con el Consejo de Administración.

Extracto del acta de Jaime Ruiz Sacristán

Además de otras irregularidades, Ruiz Sacristán indica en el acta notarial que «lo único que el Consejo aprobó (ante las reiteradas advertencias de los abogados externos asistentes a la reunión de potenciales responsabilidades en las que podían incurrir los consejeros) fue dirigir al Banco Central Europeo la carta en inglés previamente leída por el secretario Sr. Hervada. Es más, ni los abogados externos presentes en la reunión, ni el presidente o el secretario del Consejo de Administración explicaron, advirtieron o aclararon a los Sres. consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al Banco Central Europeo podían tener, más allá de constituirse como una mera notificación formal advirtiendo problemas de liquidez».

En consecuencia, el hecho de que Saracho, los abogados de Uría y el secretario del Consejo afirmaran que esa carta no era más que una notificación fue un engaño que provocó que unas horas más tarde el Popular fuera resuelto y vendido al Santander provocando la ruina de más de 305.000 familias.

Extracto del acta de Jaime Ruiz Sacristán

Por otro lado, en la misma acta notarial, para continuar con el engaño, se indica que se convocó a los consejeros a una nueva reunión del Consejo para el día 7 de junio a las 7 de la mañana, algo que Saracho sabía perfectamente que no se iba a celebrar, puesto que él tenía conocimiento de que, para esa hora, el Popular ya estaría en manos del Santander ya que así estaba estipulado en el cronograma aprobado en la reunión del día 3 de junio en el que se inició el proceso de resolución del banco.

La gran mayoría de los consejeros del Banco Popular que han declarado en la Audiencia Nacional han coincidido en que presuntamente hubo cierta coacción por parte de Emilio Saracho a la hora de declarar la inviabilidad, paso previo para la resolución.

La frase de Saracho «o se declara la inviabilidad o ateneos a las consecuencias» resonó en varias ocasiones en las paredes de la Audiencia. Diferentes versiones, diferentes modos de expresarse, pero en todos los casos el mismo mensaje. Una supuesta amenaza, una presunta coacción, un engaño y 1,2 millones de personas arruinadas.