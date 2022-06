Banco Popular: el Santander podría provocar un cerco más estrecho contra Emilio Saracho y la JUR

- Publicidad-

El cerco sobre la responsabilidad de Emilio Saracho y de la Junta Única de Resolución se podría estrechar aún más por un movimiento de Banco Santander. Tal y como publicamos en Diario16, la entidad presidida por Ana Patricia Botín solicitó al juez Calama el pasado 11 de junio la posible responsabilidad civil tras el fallo del Tribunal de Justicia de la UE, del pasado 5 de mayo.

Tanto el contenido de la sentencia, en la que el TJUE eliminó la responsabilidad civil del Santander respecto a la ampliación de capital de 2016, como el posterior escrito del banco presidido por Ana Patricia Botín han provocado una reacción por parte de algunos exconsejeros que aprobaron dicha operación de refuerzo de capital.

Diario16 ha tenido acceso al escrito presentado en la Audiencia Nacional por la representación legal de Francisco Aparicio Valls, exsecretario general del Consejo de Administración del Popular, en el que, en primer lugar, se señala que la sentencia dictada por el TJUE resulta de aplicación a la acción civil derivada del presunto delito.

«La Sentencia dictada por el TJUE conlleva la imposibilidad de plantear una acción de responsabilidad civil frente al extinto Banco Popular o su sucesor Banco Santander también en el seno de las presentes diligencias previas, por cuanto la responsabilidad civil derivada del delito tiene exactamente la misma naturaleza que la responsabilidad civil derivada de un ilícito de orden civil, como así lo ha declarado constante jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo», afirma el escrito.

Además, y esto es importante, el documento presentado ante la Audiencia Nacional señala que la doctrina planteada por la sentencia del TJUE « resulta de aplicación a cualquier acción de responsabilidad civil que pudieran entablar los anteriores accionistas o titulares de otros instrumentos de capital afectados por las medidas acordadas por el dispositivo de resolución adoptado por la Junta Única de Resolución (“JUR”) el 7 de junio de 2017, con independencia del concreto orden jurisdiccional elegido por aquéllos para hacer valer sus pretendidos derechos».

Esta afirmación plantea un hecho que Diario16 lleva defendiendo desde los días posteriores a la resolución, es decir, que la fuente de la obligación de indemnizar a los afectados es el daño causado causados por un hecho u omisión ilícita. En consecuencia, lo que se plantea es, directamente, que, tal y como señalaron los peritos del Banco de España, la única causa de la ruina de 305.000 familias fue la resolución, no otras cosas.

El perjuicio que se provocó a los afectados por la resolución del Banco Popular vino «determinado por la decisión de amortización de los títulos ordenada por el dispositivo de resolución adoptado por la JUR el 7 de junio de 2017».

Por otro lado, el escrito hace referencia a la propia responsabilidad civil de los exconsejeros que aprobaron la ampliación de capital de 2016.

«La exclusión de la condición de responsable civil subsidiario de Banco Santander como consecuencia de la decisión, que constituye derecho y no un mero precedente jurisprudencial, establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de acuerdo con la cual no es posible plantear una acción para la exigencia de responsabilidad civil contra la entidad de crédito emisora del folleto o la entidad que la suceda, con posterioridad a la adopción de la decisión de resolución por la JUR, ha de conducir inexorablemente a la exclusión de la eventual responsabilidad civil de los miembros del Consejo de Administración que acordaron el aumento de capital social para el exclusivo beneficio de la entidad bancaria que es quien recibió el importe de 2.500 millones de euros (recuérdese muy señaladamente que de esta cifra de aumento de capital social, aproximadamente 500 millones de euros fueron, por cierto, aportados por los propios miembros del Consejo de Administración, que suscribieron tantas acciones como derechos tenían), siendo este un acto del Banco, no un acto individual de los miembros del Consejo de Administración, y planteándose la responsabilidad civil del Banco, que es la que la STJUE niega que exista acción de responsabilidad, tanto da a este efecto que sea una responsabilidad directa o subsidiaria, por un acto propio del giro del banco y que, en definitiva, lo que determinó es la aportación de un capital para el Banco, que no para sus Administradores, por no cabe que, excluida la acción civil por la decisión de la STJUE, se pretenda la pervivencia de esta misma acción, pero personalizada en los miembros del Consejo de Administración, pues no olvidemos que el daño o perjuicio es único, y que en caso de haber existido una lesión indemnizable, el Banco o su sucesor, caso de no existir la excepcionalidad derivada del régimen jurídico del mecanismo de resolución y la sentencia del TJUE, que es el Derecho aplicable y que prevalece sobre el Derecho interno y no una interpretación jurisprudencial, podría ser hipotéticamente responsable por razón de ser quien se benefició de la ampliación de capital».

El Santander, tal y como publicamos en Diario16, solicitó que fuera excluida su responsabilidad civil de todo el Caso Popular en base al contenido de la sentencia del TJUE, lo cual es una trampa porque dicha decisión del Tribunal europeo se circunscribe sólo a la ampliación de capital de 2016 y, en segundo término, no incluye a aquellas acciones que fueron compradas con fecha anterior a mayo de 2014, que es cuando entra en vigor la Directiva invocada por la sentencia.

Sin embargo, este movimiento del banco presidido por Ana Patricia Botín y el consiguientemente realizado por los exconsejeros que aprobaron la ampliación de capital de 2016, coloca el foco en la presunta administración desleal de Emilio Saracho y la resolución iniciada por la JUR.