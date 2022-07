Banco Popular: el Consejo de SAREB impidió el acceso a 633 millones de liquidez

- Publicidad-

El papel de los organismos públicos en la resolución del Popular fue crucial, sobre todo teniendo en cuenta que la única y exclusiva causa de que llegara a la resolución fue la crisis de liquidez generada a partir del segundo trimestre de 2017. Los organismos públicos retiraron depósitos por valor de miles de millones de euros, lo que generó, además de un importante quebranto en la liquidez, pánico entre los depositantes.

Nuevos correos internos del Popular, a los que ha tenido acceso Diario16 y que fueron entregados a la Audiencia Nacional, muestran ese papel de los organismos públicos, sobre todo de los dependientes del Ministerio de Economía de Luis de Guindos.

Según muestra dicha documentación, el día 17 de mayo de 2017, a las 23.02 horas, Rafael Galán remitía un email al director general financiero fichado por Emilio Saracho, Miguel Escrig, en el que le informaba de que había mantenido una conversación con Rafael de Mena, consejero de la SAREB en representación del Popular. Galán señala que a Mena se le había comunicado que el banco no iba a poder participar en la subasta para la gestión de una cuenta por valor de 633 millones de euros por una cuestión de rating.

«Jaime [Echegoyen, presidente de la SAREB] comenta que la dirección de Sareb no puede ir contra una decisión de su Consejo y podría llevar al próximo una propuesta de cambio pero tendrían que aprobarlo el resto de bancos, los independientes y el Frob. El próximo Consejo es el 7 de junio y la subasta, la han retrasado por nosotros a mañana pero después de analizarlo, no podrán hacer nada. En mi opinión, llevar esto al Consejo de Sareb, no creo que sirva de mucho porque no he visto a los colegas en disposición de ayudar y los independientes no lo van a hacer y además acabaría transcendiendo. Esta decisión de Sareb, parece que la conocen estas tres personas que he comentado y Jaime entiende que debe mantenerse confidencial. Rafael me ha comentado también la disposición de Jaime a hablar con Emilio si lo consideráis oportuno», afirma el correo de Galán.

Este correo fue reenviado por Miguel Escrig a Emilio Saracho a las 2.31 de la madrugada ya del 18 de mayo. «SAREB no nos invita a cotizar la renovación del vencimiento de 633 millones que tienen con nosotros (23/05); la subasta para esa renovación es mañana. Han hablado con J. Echegoyen y parece que no hay nada que hacer, según correo adjunto. J. Echegoyen dice que está dispuesto a hablar contigo (lógico) pero no parece que vaya a resultar nada de cara a mañana; quizás de cara a su próximo consejo», afirmaba el mail de Escrig.

En mayo de 2017, además de Rafael de Mena como representante del Popular, en el Consejo de la SAREB había dos representantes del Santander (Javier García-Carranza Benjumea y Francisca Ortega Hernández-Agero) y el entonces presidente del FROB, Jaime Ponce.

Una semana después de estos correos, el propio Escrig envió otro email a Saracho en el que le advirtió con claridad de las graves consecuencias de la fuga de los grandes depositantes institucionales.

«Una retirada simultánea de los dos primeros depositantes con valor mismo día (cosa que pueden hacer al principio de la mañana) se lleva 2.830 millones € de liquidez, y no podríamos hacer frente a nada más», afirma el correo.

Casualmente, esto fue lo que ocurrió, multiplicado por 5, el día 5 de junio de 2017. Hay que tener en cuenta que, cuando Miguel Escrig envió este correo electrónico a Saracho, habían pasado sólo 2 días de la entrevista de Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), en Bloomberg TV, donde ya advirtió que el Popular estaba en el punto de mira del Banco Central Europeo. Sin embargo, estas declaraciones no tuvieron el efecto que algunos esperaban.