Banco Popular: «Día-R. Protocolo de Actuación», el documento completo remitido por Uría y Menéndez

La semana previa a la resolución del Banco Popular se intensificaron los contactos entre el equipo de Emilio Saracho y el despacho de abogados Uría y Menéndez, el bufete de referencia del Santander. En estas comunicaciones se mantuvieron conversaciones entre Joaquín Hervada, secretario del Consejo y Juan Miguel Goenechea, socio del bufete desde el año 1990 y experto en derecho bancario, fusiones, adquisiciones y capital riesgo.

En Diario16 hemos tratado, mencionado y analizado el segundo documento remitido por Uría y Menéndez al Popular el día 2 de junio de 2017. Sin embargo, no lo habíamos publicado de manera íntegra. Hoy ha llegado el momento y lo pueden consultar al final del presente artículo.

El documento, tratado como «Estrictamente privado y Confidencial», se titula «Día “R”. Protocolo de Actuación» y en él se indica que el objeto de la nota es recoger «por un lado (i) los efectos inmediatos que una eventual declaración de la resolución tendría sobre el Consejo de Administración y altos directivos de la entidad y, por otro, (ii) el protocolo de actuación a activar por Noya (nombre clave dado para la venta de Banco Popular) en las 24 horas siguientes al momento de que el Single Resolution Board (SRB) comunique la eventual puesta en resolución de la entidad (Día “R”)».

El primer punto del documento se centra en realizar un resumen de las principales indicaciones que el Popular debe realizar el día después de que la entidad fuese resuelta y entregada al Santander por un euro.

Es importante este primer punto, dado que se afirma que dicha resolución se suele aplicar en un viernes o el último día hábil de la semana «salvo que las circunstancias impongan su aplicación en otro momento». Al día siguiente a esta comunicación fue aprobado el calendario de la resolución de Banco Popular en una reunión en la que participaron la JUR, el FROB y el Popular y que fue convocada por la propia Elke König a través de un correo electrónico encriptado enviado el 2 de junio de 2017, sólo unas horas después de que el despacho de cabecera del Santander remitiera el documento «Día-R».

A continuación, se indican los movimientos que el Popular tendría que aplicar para los directivos y miembros del Consejo, dándole mucha importancia a la devolución de los bienes propiedad del banco y, sobre todo, a evitar por todos los medios que tuvieran acceso a la información de la entidad.

«Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar el uso indebido de bienes o información del Banco por parte de los administradores y directores sustituidos. En particular (i) bloquear el acceso a los sistemas del Banco; (ii) cancelar tarjetas a su nombre; (iii) cancelar autorizaciones para acceder a instalaciones o para realizar trámites o gestiones en nombre del Banco; (iv) redirigir sus correos electrónicos a otra dirección», afirma el documento.

También se hace mucho hincapié en el modo de comunicar la decisión interna y externamente y crear «un grupo de comunicación que coordinase la coherencia de los mensajes», coherencia que, presumiblemente, se centrara en la versión que dio Saracho el día 6 y la que comunicó el Santander el día 7 de junio.

Es muy importante recordar que este documento se redacta el día 2 de junio de 2017, cuando aún no se habían recibido las ofertas de ampliación de capital de Deutsche Bank y de Barclays, ni las ofertas de compra de WiZink de Värde o de TotalBank por BCI.

En el documento de Uría y Menéndez se afirma claramente que la resolución la adoptará la JUR el viernes por la tarde para «minimizar el impacto en los mercados de valores y para disponer del fin de semana para las primeras medidas de la resolución».

Además, se indica que la medida se comunicará a los gestores del banco «mediante la personación en la sede del banco de las personas a quienes se haya atribuido la gestión del banco como una de las decisiones incluidas en la medida de resolución».

El documento deja muy claro claro que los administradores del Popular «deben ser conscientes de que han perdido instantáneamente toda autoridad, responsabilidad y vinculación con el banco». Es decir, en el momento en que el Santander comprara por un euro al Popular los dueños eran ellos y nadie más. Por eso, tal y como publicamos en Diario16, en la mañana del 7 de junio de 2017, el Edificio Beatriz, sede central del Popular, fue invadido por trabajadores y directivos del banco presidido por Ana Patricia Botín.

A continuación, se pasaba a analizar todo el proceso de sustitución de esos administradores, directivos, altos ejecutivos, etc., dejando muy claro en el final de este punto que «las obligaciones de confidencialidad pervivirán en cualquier caso».

A partir de aquí es cuando se comienzan a dictar las instrucciones: «se recogen a continuación las actuaciones y decisiones a ejecutar inmediatamente después de la resolución de la entidad. La decisión de su ejecución no corresponderá ya a los administradores y altos cargos […] sino a quienes los reemplacen», es decir, a los administradores del Santander.

En primer lugar, se señala que los administradores deberán devolver todos los bienes que sean propiedad del Popular: «teléfono móvil, ordenador portátil, tableta, llevas o tarjetas de acceso, coche de empresa». Y se deja muy claro que «lo recomendable es que se entreguen tan pronto como se conozca la sustitución». Para ello en el documento del bufete de referencia del Santander se señala que «como medida preventiva, sería aconsejable tener hecho previamente un inventario de esos bienes propiedad del banco que puedan estar en posesión de cada uno de los miembros del Consejo de Administración, directores generales y asimilados para asegurarse de que […] se hace entrega de ellos». El escrito señala directamente a todos aquellos que pudieran tener información sensible.

A continuación, se manejan una serie de aspectos por los que esos directivos, ejecutivos, administradores podrían conservar documentación dejando claro que no se podrán utilizar más que para acreditar actuaciones llevadas a cabo en sus funciones. Para nada más. Se cita este apartado porque, tal y como se reconoce, «no existe un criterio legal al respecto».

El siguiente punto se refiere a las medidas preventivas a adoptar para evitar que se utilizara la información interna del banco:

«bloquear cualquier posibilidad de acceso a los sistemas del banco de forma remota (correo electrónico, intranet, archivos informáticos, aplicaciones, contabilidad, etc.)»; «cancelación de todas las tarjetas de crédito que pueda tener a su nombre»; «cancelación de cualquier tipo de autorización para el acceso a las instalaciones o para realizar trámtites o gestiones en nombre del banco, bien de manera presencial, bien de manera telemática».

Además, el documento indica taxativamente que hay que adoptar medidas «en relación con los correos electrónicos»:

«redirigir los correos electrónicos que pudieran ser enviados a otra cuenta de correo electrónico, para no perder comunicaciones que pudieran ser relevantes para la buena marcha del negocio»; «activar una respuesta automática con una alternativa de contacto para que el emisor del correo electrónico pueda comunicarse con otra persona para atender a sus necesidades».

Como se puede comprobar, Uría y Menéndez dictó instrucciones muy precisas al Popular sobre cómo actuar para evitar que hubiera una fuga de información o filtraciones que pudieran afectar a la operación.

Plan de Comunicación

El documento muestra también cómo se diseñó un plan de comunicación, tanto interno como externo que «permitiese su ejecución quasi inmediata».

Este plan de comunicación estaba diseñado para utilizar «las funciones naturales de la entidad para aprovechar sinergias y ganar agilidad» con el objetivo de «reducir las potenciales reacciones negativas en el mercado».

Reacciones negativas, ¿para quién? Una vez resuelto, el Popular dejaba de cotizar, por tanto, lo que se pretendía con este plan de comunicación era evitar consecuencias negativas en la cotización del Santander además de asegurar «la continuidad del negocio y la estabilidad entre el personal».

Las declaraciones públicas de los dirigentes del Popular, según el documento, tendrían que estar enfocadas a mantener la confianza, en primer lugar, «haciendo hincapié en que el grupo está suficientemente dotado de recursos líquidos como para cumplir con las demandas del cliente» y, en segundo lugar, «reiterando que van a seguir manteniéndose los servicios sin interrupciones».

Los principios principales sobre los que se debía basar la comunicación el «Día R» también están indicados en el documento.

Posteriormente, Uría y Menéndez incide en la necesidad de que el plan de comunicación se desdoble en dos: uno interno y otro externo. El primero de ellos estaría orientado a transmitir confianza entre los empleados hacia la alta dirección y para desarrollar los protocolos de comunicación para los departamentos que tienen contacto directo con los clientes.

El plan externo tendría como objetivo principal es el control de los «mensajes a transmitir con el fin de minimizar el daño reputacional».

Este documento muestra que el día 2 de junio de 2017 se estaba en la recta final porque no se diseña ni se plantea un plan de comunicación a un banco que aún no había declarado su inviabilidad, a un banco que aún no había tenido una fuga de depósitos de 14.000 millones, a un banco al que llegan ofertas para ampliar capital o para realizar operaciones corporativas de venta.

