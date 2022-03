- Publicidad-

Lo de Marruecos y España, con el conflicto del el Sáhara Occidental, me recuerda en cierto sentido a la película «Bajarse al moro» película de 1989 dirigida por Fernando Colomo, su título hace referencia a una expresión popular usada en España para referirse al acto de ir hasta Marruecos a comprar hachís para posteriormente volver con él, oculto a España para su tráfico.

Aquí, nuestro gobierno, oculta, que multitud de empresas del Ibex 35 , bajan a Marruecos para traficar con las riquezas del pueblo saharaui que ambos expolian sin remordimientos.

El Sáhara Occidental reúne una serie de recursos naturales y geográficos cuya explotación económica genera importantes beneficios entre ellos:

– La mina Bucraa’, que contiene la mayor reserva de fosfato del mundo.

El presidente y director general de la Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP), Mostafa Terrab,( un marroquí que saco tajada, aprovechándose del conflicto y que recibió la insignia de Oficial de la Legión de Honor de Francia en 2021.)

– Caladeros marítimos densamente ricos.

Marruecos es el primer exportador de pulpo.

90 pesqueros españoles trabajan allí, Y el 75% de la sardina sale de aguas saharauis también.

Es curioso, por qué toda la pesca recogida en aguas del Sáhara, se traslada en grandes flotas hasta Agadir , y allí se manufactura como procedencia marroquí.

Unión Martín empresa canaria , ayudada por Alantra( empresa de servicios financieros ) ha completado la compra de la pesquera mauritana SMPI (Société Mauritanienne por la Pêche Industrielle). El proveedor de pescado para Mercadona.

Otra de ellas es la empresa Krusta group( de Huelva) realiza operaciones de pesca en Marruecos con una gran flota de barcos y embasado de productos.

_Reservas de petróleo, gas.

De momento Marruecos sigue importando gas y derivados del petróleo de España, concretamente de Cepsa y Repsol, estos, tienen refinería en Tarragona ,llamada Asesa, también sale de Cartagena y otros puntos.

– Arena

También hay tráfico de arena del Sáhara que Marruecos expolia y vende principalmente a Canarias. 1250 toneladas en 2020, que se utilizaron para reponer las playas y para el sector de la construcción.

La empresa Yecasa (en Canarias propietario Enrique delgado) es una de las mayores benefactoras. También está la empresa CEISA del asturiano Fernando Masaveu.

– Amplio espacio desértico para instalar parques eólicos y fotovoltaicos.

( De la que se encarga de sacar beneficios la Empresa Siemens Gamesa entre otras) tiene dos parques eólicos en tierras saharauis.

– también se vende armamento militar para la represión saharaui.

( de España cabe destacar a INDRA entre otras.)

En fin… parece ser que se olvidan que en 1962, la Asamblea General de la ONU consagraba el derecho de los pueblos “a usar y disponer de los recursos naturales que esconden sus territorios para asegurar su desarrollo y su bienestar”. El pueblo saharaui reivindicó entonces, 1973 su derecho a ser soberano de sus tierras, y fundó el grupo armado Frente Popular de Liberación de Saguia al-Hamra y Río de Oro (Frente Polisario) para reivindicar su independencia.

Marruecos, sin darles tiempo para celebrar un referéndum, aceleró su invasión, y penetró en octubre de 1975 en el desierto y combatió al Polisario. Por si fuera poco, el recién nombrado jefe del estado, tras la muerte de Franco tenía otros planes.

El 2 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón visita las tropas españolas en El Aaiún en un viaje sorpresa. Está en tratos secretos con los americanos para la entrega del territorio a Marruecos, pero no tiene ningún reparo en aparentar con los militares (a los que traicionará en las siguientes horas igual que al pueblo español, a los saharauis y a la propia ONU) En este centro, en el curso de una bien regada amistad con los militares, hasta se permite decirles a los oficiales de las tropas allí destacadas: “España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres” y también, dice “No dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo».

Pero, el 6 de noviembre de 1975, la Marcha Verde invade la antigua provincia africana española. En virtud del pacto secreto (alta traición) entre Kissinger, Hassan II y el traidor nuevo jefe del Estado español. Los campos de minas de la frontera han sido levantados y los legionarios españoles prudentemente retirados.

Mientras España mira hacia otro lado porque bastante tiene el príncipe con asegurar su corona .

Entonces, el 14 de noviembre de 1975 se produce la famosa Declaración de Madrid sobre el Sahara (acuerdos tripartito de Madrid). Por ella se entrega a Marruecos toda la parte norte de la antigua provincia española, ( la número 53.) Hasán II, divide entonces, por un muro militar de 2.700 kilómetros que blinda la ocupación, divide a las familias, y “protege” el expolio de los abundantes recursos naturales del territorio, recursos, que pertenecen única y exclusivamente al Pueblo Saharaui.

<<Los derechos humanos no son una opción política que pueda suspenderse por intereses económicos o políticos>>

La salida a esta situación de guerra solo se producirá cuando se celebre un referéndum de consulta al pueblo saharaui porque, como he dicho antes, el pueblo saharaui solo quiere volver a su tierra y poder acceder a sus recursos naturales. Por eso, la celebración del referéndum será la garantía de la paz duradera.

«Bajarse al moro» y su significado… no difiere en absoluto de lo que lleva perpretandose en el pueblo saharaui con el beneplácito de España y de la UE y como no, EEUU.

adjunto enlaces:



Informe desclasificado de wikileaks y un documental

de mundubat.

https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1975RABAT05115_b.htmlhttps://www.mundubat.org/ya-puedes-ver-en-abierto-el-documental-ocupacion-s-a/