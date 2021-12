Ayuso y Monasterio, dos populistas en tensión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, han protagonizado una de los fotos más esclarecedoras que se recuerdan en la política.

En la reunión, en la Cámara regional antes de que comenzase el Pleno de Control de su Gobierno, se cortaba la tensión y la incomodidad entre dos mujeres que se soportan pero que, a la vez, son rivales.

Ayuso y Monasterio frente a frente

Información no verbal

Rocío Monasterio desvía la mirada. Su punto de interés es una menina decorada con la bandera de la Comunidad de Madrid, intentando desviar la mirada, como un deseo de querer evitar el contacto visual con la presidenta.

Un acuerdo a todas luces antidemocrático, en el que se ha pactado que no se apoyaran ninguna de las enmiendas de la oposición. No solo se rechazarán, si no que se hace antes de presentarse, desapareciendo los principios básicos de la Constitución española de 1978, esa que tanto sacan ambas a relucir cuando les conviene.

Acuerdo antidemocrático

Isabel Díaz Ayuso, en cambio, está mirando de reojo a la portavoz del partido de extrema derecha, preguntándose con una expresión facial fría, «¿a dónde estará mirando?». Sus expresiones corporales indican que están en una situación incómoda, forzada por las circunstancias de sacar adelante unos presupuestos, pero con el deseo por parte de la líder popular y populista de no tener la necesidad de volver a hacerlo.

Postura corporal

La posición del cuerpo y de los miembros, la forma cómo se sienta Rocío Monasterio, reflejan una actitud y unos sentimientos de contención, apoyando su cuerpo sobre la mesa, formando un ángulo de 90º sobre sí misma.

Está mostrando una postura negativa, de repulsa, con la mirada baja, espalda doblada, hombros que cuelgan y pecho hundido.

El grado de orientación corporal señala que tiene un estatus o un grado de igualdad hacia Ayuso y, lo más importante, que ha conseguido doblegarla. La líder ultra, con su orientación hacia otro lugar, ha comunicado frialdad en su encuentro de esta mañana.

Ayuso intenta controlarse

La presidenta madrileña, sujeta una mano con la otra en un intento de controlarse a sí misma, mostrando frustración o un intento de disimular el nerviosismo.

También Rocío Monasterio sujeta el brazo con una mano, mostrando la misma frustración. Dos caracteres fuertes conteniéndose por el bien común de ambas formaciones populistas. Al fin y al cabo, ambas se contrarrestan, la derecha extrema y la extrema derecha y, de postre, se han comido a Ciudadanos.

Todos contra la izquierda (o el diablo con rabo y cuernos)

“Nosotros a la señora Díaz Ayuso le hemos animado a mantenerse firme contra la izquierda, le hemos animado a que siga defendiendo la libertad y le hemos animado a impulsar la prosperidad, porque aquí lo que se trata es de crear empleo, de crear futuro y de proteger a las familias”, ha subrayado Monasterio, como si los gobiernos progresistas fueran el diablo con rabo y cuernos o los rojos, recordándonos el “contubernio masónico bolchevique”, tras salir del despacho de la presidenta madrileña.

La portavoz de Vox ha avisado: “Si Ayuso se mantiene en esa línea, tendrá su apoyo” pero “estaremos vigilantes para que se impulse todo lo que vaya a favor de los madrileños”, pero solo los que sean españoles y de derechas.

Como han denunciado esta mañana desde Médicos del Mundo: “No se atiende en la Sanidad madrileña a mujeres embarazadas y menores sin papeles”

Al tomar la palabra en la sesión de control en la Asamblea de Madrid, la presidenta “ha dado la enhorabuena a Monasterio por los pactos de los Presupuestos, con los que buscan dar impulso a la Comunidad”.