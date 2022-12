Ayuso «sólo quiere salvar el Metro. Los vecinos no le importamos nada»

- Publicidad-

«Las obras de consolidación del terreno están provocando más hundimientos». Así de contundente se ha mostrado una de las afectadas de San Fernando de Henares por las obras de la Línea 7b de Metro.

Estas declaraciones vinieron a cuenta del anuncio de la Comunidad de Madrid de que se iban a producir nuevos derribos de viviendas en la zona más afectada, donde las casas están cada día más resquebrajadas y donde se está poniendo en riesgo la vida de cientos de familias. Además, el incremento de la precariedad estructural de estas viviendas coincide con las obras de consolidación del terreno con el que, supuestamente, se pretende solucionar un grave problema que ya dura más de 15 años.

Además, este anuncio se produjo con total opacidad y deslealtad institucional, puesto que, según ha denunciado el alcalde de San Fernando, Javier Corpa, el Ayuntamiento no fue informado.

«Nos enteramos por la prensa que la Comunidad de Madrid va a derribar más viviendas afectadas por Metro en San Fernando de Henares. Mi apoyo a esas familias de Pablo de Olavide. Los trabajos de consolidación del terreno no sirvieron en 15 años y no sirven. Ayuso, Plan Integral YA», denunció Corpa a través de redes sociales.

Entre los afectados la indignación va subiendo porque están viendo que su propia vida está en peligro. «Y la Comunidad de Madrid sigue sin dar soluciones a todas estas familias proporcionándoles vivienda», afirmaba una afectada.

Otra residente de la zona es mucho más contundente: «Esto ya es vergonzoso y no lo podemos consentir. Las obras están generando todavía más daños a las viviendas, aparte de que se hace imposible vivir en ellas. Sólo quieren salvar el Metro. Los vecinos no les importamos nada. No entiendo por qué no reconocen de una vez que el único interés es salvar el Metro, y que desalojen todos los edificios de la llamada zona 0 porque al final va a suceder algo de gran gravedad, es decir, pérdidas humanas».