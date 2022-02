Ayuso: “Nunca pude imaginar que la dirección de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel contra mí”

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado con dureza infinita contra la actual dirección de su partido. Ha comparecido para, según ella, rebatir las informaciones que la señalan dentro de un supuesto espionaje a la dirigente regional desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para investigar al entorno familiar de la mandataria por contratos adjudicados.

Ayuso, muy compungida desde el principio de su comparecencia, ha mostrado su pesar porque sea su propio partido quien quiera tumbarla: “Nunca pude imaginar que la dirección general del PP actuara de forma tan cruel contra mí”.

La presidenta ha cargado contra el presidente del PP, Pablo Casado, al que le ha llegado a pedir su dimisión: “Las declaraciones que publican los medios de comunicación provienen del entorno de Pablo Casado y él no las desmiente”.

Isabel Díaz Ayuso, en su comparecencia después del supuesto espionaje encargado por colaboradores de Pablo Casado en el Ayuntamiento de Madrid, el pasado mes de diciembre, ha comenzado afirmando: «Muy buenos días. Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidad de gobierno de corrupción”.

Ha continuado en un tono muy duro con estas palabras: «Y hacerlo sin pruebas, metiendo sin pruebas a mi familia, que no tiene nada que ver con la política”.

En un ataque directo contra Casado, le acusa de ser el artífice de esta campaña contra ella. “Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando los medios, que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque, es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque me quiero presentar al Congreso, es insensato”.

“El hecho de preparar un dossier no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente”

Isabel Díaz Ayuso, ha continuado su intervención sin preguntas: “Desde hace unos meses, distintos medios de comunicación vienen denunciado que dirigentes del PP estaban preparando un dossier contra mí, vinculándome con algún caso de corrupción referido a mi familia”.

“Nadie concretó ninguna acusación porque eran meras habladurías. El hecho de preparar un dossier no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente. El contrato al que se refieren les será entregado por los servicios de prensa de la Comunidad y, como verán, no hay nada ilegal en él”, ha afirmado Ayuso. Además, para la presidenta, “el objeto del contrato son mascarillas en el peor momento de la pandemia cuando no las había y teníamos que proteger a las familias y a los sanitarios. La operación es de 2021”.

Ayuso: “Pido que se depuren responsabilidades tanto en el partido nacional como en el partido regional”

Ayuso ha continuado pidiendo, sin nombrarlo, la dimisión del presidente del Partido Popular Pablo Casado y de los dirigentes del PP en Madrid.

“De esta operación me enteré en Génova, ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido ni en ese ni en ningún otro contrato a nadie de mi entorno. Mi hermano lleva trabajando como comercial en el sector sanitario 26 años, mucho antes de que yo entrara en política, pero nunca le he ayudado para conseguir absolutamente nada”, ha afirmado Ayuso.

A la presidenta le cuesta creer “que hayamos luchado tanto para meternos en movimientos absurdos como éste, más propio de personas que no saben lo que es gestionar una Administración y andan de pasillo en pasillo sin responsabilidad alguna. Hace cerca de dos meses empecé a escuchar el rumor de contratar a un investigador contra mí y contra mi familia”.

“Siempre he sido leal a mi casa, al PP, a la dirección nacional del PP y a las relaciones institucionales entre la Comunidad y el Ayuntamiento”, ha enfatizado.

La presidenta de Madrid pide que se depuren responsabilidades en el PP: “Pido que se depuren responsabilidades tanto en el partido nacional como en el partido regional. Mientras, yo tengo que seguir trabajando para la Comunidad de Madrid porque me debo a los madrileños”.

Ayuso: “Espero que la dirección nacional del PP pruebe que ha habido un solo contrato irregular”

“No encontrarán una sola muestra de haber beneficiado a nadie, y menos a mi familia, a la que están haciendo sufrir más de lo que cualquier podría aguantar. A ellos les pido disculpas porque mi vocación política ha mermado su calidad de vida desde hace varios años. Para concluir, resulta insólito que tenga que concluir con estas frases referidas a mi propio partido y no a la oposición: espero que la dirección nacional del PP pruebe que yo obligué a hacer ningún contrato con nadie, que pruebe que ha habido tráfico de influencias, que pruebe que ha habido un solo contrato irregular, que pruebe que yo no soy honrada. Llevo 18 años militando en el PP y he estado siempre donde se me ha necesitado”, ha desafiado la presidenta.

“Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el PP aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí. Es muy doloroso que dirigentes de tu partido, en lugar de respaldarte, sean quienes te quieran destruir. Muchas gracias”, ha finalizado Isabel Díaz Ayuso.