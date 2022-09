Ayuso no aplica el descuento del 50% al Metrobús de 10 viajes, que solo tendrá el 30% de rebaja del Gobierno

- Publicidad-

Isabel Díaz Ayuso no aplicará el descuento del 50% al Metrobús de 10 viajes, que solo tendrá el 30% de rebaja del Gobierno. La presidenta populista de la Comunidad de Madrid se escuda en que el decreto de Sánchez no recoge la bonificación del bono de 10 viajes, cosa que no es cierta, pues si tiene una rebaja del 30%.

Los bonos de 10 viajes válidos para metro y autobús solo tendrán el 30% de rebaja bonificado por gobierno de coalición. A pesar de lo que dice Ayuso, que se atrevió a asegurar que el anuncio de la rebaja era cosa suya, a pesar de que fue una medida acordada por el Consejo de Ministros del pasado 1 de agosto.

No rebaja el 20% adicional, escudándose en una mentira. El decreto del Gobierno sí aplica una rebaja del 30% en los bonos de 10 viajes, como ha publicado en el BOCM.

Ayuso no aplicará el por qué afirma que los descuentos “aluden directamente a los abonos que incluyen RENFE y en eso no están incluidos los 10 viajes”.

En el decreto aprobado no se obliga, pero tampoco se prohíbe a las comunidades autonómicas a aplicar los descuentos, sino que se deja a la libre elección del Gobierno de turno, para que lo puedan elevar hasta el 50%.

Ayuso ha decidido no aplicar esta ayuda en el abono de 10 viajes, y “solo se aplicará el 50% a los abonos mensuales, que son los únicos que se incluyen los trayectos en cercanías. Si se aplicará el 30% sobre los abonos de 10 viajes”. Una contradicción manifiesta.

Ayuso y los chequevotos

El pasado mes de julio, tras el anuncio de Sánchez de bonificar en un 30% el precio de todos los abonos y títulos multi viaje de transporte público colectivo de competencia autonómica o local, fue descartada Ayuso, lo calificaba de “chequevoto”.



Hace un mes, Ayuso se oponía a la subvención del 30% del abono del metro propuesta por el gobierno



Hoy añade a esa subvención un 20% + para llegar al 50% de bonificación en el transporte de Madrid



Marca de la casa del PP:

— Víctor Gutiérrez (@victorg91) August 16, 2022

El Ejecutivo dejó en manos de cada autonomía aumentar dicha rebaja hasta el 50%, descuento que el Transportes aplicaría en Renfe. Esta medida, comienza este 1 de septiembre y finalizará el 31 de diciembre.

Entonces la presidenta de la Comunidad de Madrid calificó el descuento de “chequevoto en materia de transporte” y aseguró que no se abarataría más los abonos ni billetes del transporte público.

“Somos una de las comunidades con el mayor porcentaje de utilización de transporte público. El 60% ya está subvencionado por Madrid, tiene las tarifas congeladas desde hace diez años, tiene abonos especiales y hemos bonificado las tarifas. Ya hemos hecho todo esto y el chequevoto no funciona en la Comunidad de Madrid”, bramó Ayuso.

El descuesto del 50 % es cosa de Sánchez no de Ayuso

Un mes después, la populista rectificó y anunció que sí aplicará la bonificación del 50% que había apuntado el Gobierno, y lo celebró como propia. La presidenta madrileña señaló que el 70% correría a cargo de la Administración autonómica y “no de los viajeros» como respuesta a que quieren «seguir ahondando en estos refuerzos”.

Estos serán los nuevos precios en el transporte que se mantendrán vigentes hasta final de año:

Abono mensual ordinario zona A: de 54,60 euros a 27,30 euros.

Abono mensual ordinario zona B1: de 63,70 euros a 31,8 euros.

Abono mensual ordinario zona B2: de 72 euros a 36 euros.

Abono mensual ordinario zonas B3, C1 o C2: de 82 euros a 41 euros.

Abono mensual ordinario zona E1: de 110,60 euros a 55,3 euros.

Abono mensual ordinario zona E2: de 131,80 a 65,9 euros.

​Abono mensual ordinario joven: de 20 euros a 10 euros.

Abono mensual ordinario tercera edad: de 3,3 euros a 1,65 euros.

Tarjeta infantil ordinario para 4, 5 y 6 años: gratuita.

Tarjeta azul ordinario (reducido): de 6,20 euros a 3,1 euros.

Billetes de 10 viajes para EMT y metro de Madrid

Los billetes de 10 viajes de Metro en Zona A, EMT y ML1 tendrán un precio de 8.,50 euros. Solo el descuento el 30% del Gobierno.

A las personas con discapacidad superior o igual al 65% les costará 4,85 euros. Para familias numerosas de categoría general, 4,85 euros, mientras que para las familias numerosas con categoría especial será 3,05 euros. Para personas con discapacidad superior al 65% y con familia numerosa especial y discapacidad superior al 65% costará 1,80 euros.

Los billetes de 10 viajes de EMT con trasbordo tendrán un precio de 9,15 euros. Para personas con discapacidad superior o igual al 65% costará 7,32 euros. Familias numerosas de categoría general, 7,30 euros, mientras que para las familias numerosas con categoría especial será 4,55 euros. Para personas con discapacidad superior al 65% y con familia numerosa general valdrá 5,45 euros, y si es para personas con tarjeta de familia numerosa especial y discapacidad superior al 65% costará 2,75 euros.

En el caso de Metro Este, Metro Norte y Metro Sur el precio será de 5,60 euros. Personas con discapacidad superior o igual al 65% costará 4,45 euros. Familias numerosas de categoría general, 4,45 euros, mientras que para las familias numerosas con categoría especial será 2,80 euros. Personas con discapacidad superior al 65% y con familia numerosa general valdrá 3,45 euros, y si es para personas con tarjeta de familia numerosa especial y discapacidad superior al 65% costará 1,65 euros.