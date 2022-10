Ayuso, Moreno Bonilla y Feijoo reciben una demoledora lección de ciudadanía del futbolista Raúl García

- Publicidad-

Resulta bastante inhabitual que los futbolistas de élite suelan hacer declaraciones públicas sobre la actualidad económica o política de un país. Sin embargo, en ocasiones, se producen excepciones. No hay más que recordar cómo, en medio del procés catalán, el central internacional Gerard Piqué no ocultó su defensa al «derecho a decidir», y caro le costó.

La ciudadanía exige a los deportistas de élite una mayor empatía con los problemas reales de la gente porque, aunque no lo sepan, la declaración de un futbolista de un club grande puede tener más impacto político que una manifestación de 2 millones de personas. En medio de la crisis de 2008, cuando se estaban produciendo decenas de miles de desahucios, no se produjo ni una declaración en favor de la gente y de la injusticia que estaban aplicando tanto los bancos como los fondos buitre.

Ayuso, el PP y la subida de impuestos a los ricos

En la actualidad la subida temporal de impuestos a las grandes rentas está siendo utilizado por Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno Bonilla o Alberto Núñez Feijoo como un ariete contra el gobierno de Pedro Sánchez, lo mismo que los impuestos especiales a la banca y a determinadas empresas del sector energético. Desde el Ejecutivo se han hecho llamamientos para que, en un momento como el actual, los que más tienen arrimen el hombro para que las consecuencias de la crisis no la paguen los de siempre, es decir, las clases medias y trabajadoras.

Sin embargo, Ayuso ha creado un frente de batalla, apostando por políticas fiscales que van, precisamente, en contra de la lógica y que, por ejemplo, casi han llevado a la bancarrota a Reino Unido y han terminado con la carrera política de Liz Truss.

Raúl García, ejemplo de responsabilidad cívica

En estos días, ha sido precisamente un futbolista de élite, internacional con la Selección Española, el que ha dado una lección de ciudadanía a Ayuso y a todos aquellos que buscan cualquier excusa para eliminar los impuestos. El mediapunta del Athletic Club de Bilbao, Raúl García, en una entrevista en El País ha sido muy claro al respecto y su posición, desde luego, no es en la que se alinean ni Ayuso ni todos los ricos de este país que presumen de patriotismo con pulseritas con la bandera de España o con polos Spagnolo, pero que no dudan en llevarse su dinero fuera del país para evitar pagar los impuestos que les corresponden.

Raúl García afirmó que, respecto al nuevo impuesto del gobierno, «nos van a hacer pagar una tasa de solidaridad. Hay que entender el momento que estamos. Si queremos un estado de bienestar en el que todo el mundo pueda tener una vida digna. Obviamente vivimos en una situación cómoda económicamente, pero a mí no me inhibe de las situaciones que viven amigos míos, familia mía. Entiendo que la vida no es lo que yo estoy viviendo. Por eso creo que hay que ser solidario».

El mediapunta navarro, en la actualidad, tiene un contrato por el que percibe aproximadamente 3 millones de euros al año y, en consecuencia, es uno de los incluidos en el impuesto de solidaridad del gobierno a las rentas altas.

No obstante, Raúl García tiene claro que «hay gente que no tiene empleo, que no llega a final de mes, que no tiene dinero para la alimentación. Lo veo en amigos míos. Que una hipoteca de repente te esté ahogando, con las dos personas de casa trabajando. Yo entiendo que si me están cobrando unos impuestos… Cobrando no, recaudando para que todo el mundo se pueda beneficiar, yo lo entiendo y además quiero que sea así».

Eso sí, el futbolista tiene claro que su posición también tiene una base finalista: «Encantado de que me suban los impuestos si van a lo que creo que deben ir, porque creo que no se está haciendo todo lo que se debería».

Seguramente, las declaraciones de Raúl García no están hechas en un contexto de crítica política hacia nadie en concreto, pero sí que muestran una responsabilidad cívica que los líderes conservadores y populistas no están demostrando en la situación actual. Son unas declaraciones, eso sí, valientes, como siempre ha demostrado el mediapunta navarro en su forma de jugar.