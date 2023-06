Ayuso entra en campaña condenando las exhumaciones de Cuelgamuros

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, lo ha vuelto a hacer. Una vez lograda la mayoría absoluta el pasado 28 de Mayo, se ha vuelto a acercar a la extrema derecha en otro movimiento estudiado. Nada en sus palabras son gratuitas. Una vez reducida la portavoz de la extrema derecha madrileña, Rocío Monasterio, este lunes ha criticado los trabajos de exhumación de 128 víctimas enterradas en el Valle de Cuelgamuros.

Ayuso quiere los votos franquistas

“Veo que es un poco más de lo mismo, la utilización por parte del Gobierno, no solo de las instituciones, sino de la historia de España. Y no puedo más que condenarlo. Hacer campaña con esto a mí me parece tremendo”. Palabras huecas, con el único interés de robar los votos de la derecha extrema, de los franquistas recalcitrantes, “personas que todavía consideran que Sumar son las hordas rojas, que quieren destruir la monarquía”.

La presidenta madrileña en funciones sabe muy bien lo que está haciendo. Por eso quiere que las exhumaciones de Cuelgamuros salten a precampaña de las elecciones generales del 23 de julio.

Justicia para las víctimas del franquismo

En operativo participan forenses, antropólogos, genetistas y miembros de la policía judicial. Se quiere dar respuesta a las reclamaciones presentadas por descendientes de víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil. Principalmente de los represaliados por el régimen franquista.

El proceso de exhumación es complejo y requiere de tareas de localización e identificación de los cuerpos, así como la reparación de lo que se encuentra en mal estado. El Gobierno también ha encargado un estudio sobre el traslado de los 33.000 cadáveres al Valle de Cuelgamuros en los años 50 y prepara la publicación de una web para explicar el recinto desde el punto de vista democrático.

Sin embargo, las familias de los republicanos, que siguen esperando la exhumación de sus seres queridos, critican que solo se tardó un año y medio en exhumar el cuerpo de Franco y seis meses en sacar los restos de Primo de Rivera, mientras ellos han esperado durante más de una década y en algunos casos hasta 15 años.



El presidente de la ARMH, Emilio Silva, aseguró en una entrevista reciente: “En la Asociación tenemos un hijo de 100 años que sigue esperando los restos de su padre. Él mismo vio cómo se llevaban a su padre, un concejal republicano, en 1936″

La exhumación de las víctimas del franquismo en el Valle de los Caídos, ahora de Cuelgamuros es un paso fundamental en la búsqueda de la verdad y la justicia histórica para las víctimas del régimen franquista.

Este proceso también ayudará a avanzar hacia una sociedad más justa y democrática, donde las víctimas del pasado sean reconocidas y honradas de manera apropiada.

Ayuso acusa de “hacer campaña” por hacer justicia

Ayuso acusa al Gobierno de “hacer campaña” con las exhumaciones, pero los trabajos se han retrasado por la presentación de recursos judiciales por parte de grupos antimemorialistas y profranquistas, como la Fundación Francisco Franco. Sin olvidarnos de la alcaldesa del PP, la de San Lorenzo de El Escorial, que se negó a autorizar la licencia de obra cuando los juzgados ya habían levantado las medidas cautelares.

La regidora popular, Carlota López Esteban, llegó a declarar el pasado enero en un juzgado, acusada de prevaricación por esa decisión que retrasó el inicio de las labores forenses para tratar de devolver a sus seres queridos los restos de 128 personas.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) estudiaba denunciar por prevaricación administrativa a la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, Carlota López Esteban por su decisión de impedir que los familiares que quieren sacar los restos de sus seres queridos de las criptas de la basílica del Valle de los Caídos puedan ejercer ese derecho.

“La decisión de la alcaldesa impidió y cortocircuitó una decisión judicial y se puso de manera arbitraria de parte de quienes quieren impedir el derecho de las familias», explicó Bonifacio Sánchez, portavoz de la ARMH.

Un laboratorio forense en Cuelgamuros

En el propio complejo se ha construido un completo laboratorio forense, donde trabajarán un equipo multidisciplinar, compuesto por 15 expertos y miembros de la policía científica, que ya han empezado a trabajar en las criptas del Valle de Cuelgamuros.

Todos estos trabajos se realizan en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y cuenta con el aval de la justicia. Los trabajos se prolongarán previsiblemente hasta septiembre, más allá de las elecciones generales del próximo 23 de julio, cuando el Ejecutivo estará en funciones.

Feijóo ha anunciado que derogará la Ley de Memoria Democrática si llega a La Moncloa. Su socio en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos, la extrema derecha de Vox recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional.