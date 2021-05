Isabel Díaz Ayuso no ha querido esperar a que avanzara el escrutinio. La victoria está siendo tan arrolladora que no han necesitado aguantar la celebración a que el recuento se acercara al 80%. No habían pasado ni el 50% y Ayuso ha salido al balcón de Génova junto con Pablo Casado.

No ha sorprendido que la candidata haya hecho más hincapié en la política nacional que en la de Madrid porque su objetivo puede que no esté en seguir mucho tiempo en la Puerta del Sol, sino que la ambición la lleve a plantear lo que tanto temían los líderes del PP más moderados: el arrastre del populismo de Ayuso a todo el partido. «Hoy empieza un nuevo capítulo en la historia de España, porque hoy desde Madrid vamos a recuperar la convivencia, la unidad y libertad que necesita España», ha señalado Ayuso ante un enfervorecido público que llenaba la calle Génova de Madrid.

En este sentido, le ha lanzado un mensaje a Pedro Sánchez: «Esa forma de gobernar con opulencia e hipocresía desde la Moncloa tiene los días contados».

«Qué tal tabernarios? ¿Habéis pasado un buen día?», ha dicho Ayuso en referencia al artículo de Tezanos en la que acusaba a la vencedora absoluta de estas elecciones de nutrirse de los ambientes tabernarios, y ha hecho una promesa para finalizar su discurso: «No os vamos a defraudar, vamos a gobernar con respeto y, sobre todo, siempre por delante con la bandera de la libertad ¡Viva Madrid y Viva España!»