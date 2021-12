Aviso del Tribunal de Justicia de la UE a España

- Publicidad-

El Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) insiste que las euro órdenes contra Carles Puigdemont, Toni Comin y Clara Ponsatí están suspendidas a raíz de la cuestión prejudicial que el juez instructor, Pablo Llarena, presentó en Luxemburgo.

El vicepresidente del TJUE asegura que el proceso penal está suspenso hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la petición de las cuestiones prejudiciales, que esto es consecuencia directa del planteamiento de la citada petición y no necesita una decisión específica del Tribunal Supremo al respeto.

El TJUE dice que el Supremo conocía la situación de suspensión y que sus efectos son vinculantes para las autoridades nacionales, sin necesidad de decisión específica por su parte. No obstante, cuando Puigdemont fue detenido en el Alguer (Cerdeña), el Supremo aseguró que la euro orden seguía vigente.

En este sentido, el Tribunal General de la UE advierte que en virtud del principio de cooperación leal, las autoridades nacionales tienen que tener en cuenta la suspensión del proceso penal y de la ejecución de las euro órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Ponsatí.

Desde que se aprobó el suplicatorio en el Parlamento Europeo, el TJUE había desestimado las medidas provisionales en el mismo sentido y con el mismo argumento sobre la suspensión de las euro órdenes. Aseguró que esta suspensión impedía que las autoridades belgas o de cualquier otro estado miembro pudieran ejecutarlas.

Ahora se arrecia en estas afirmaciones, subrayando que el desenlace de la detención en el Alguer confirma que los tres eurodiputados independentistas no corren el riesgo de ser librados a las autoridades españolas en esta fase, mientras no se haya resuelto la cuestión prejudicial.

Entonces la pregunta es clara: Si el juez Llarena y el Supremo eran conocedores de la situación, ¿no es una prueba más de que la justicia española va a lo suyo ignorando sin importarle lo que dice la justicia europea a la cual han de someterse?

Me pregunto: ¿Ha prevaricado el juez Llarena como apuntan algunos medios? Como he manifestado otras veces, ni soy jurista ni experto en leyes, por lo cual he querido enterarme del significado incuestionable del término prevaricación. Este es el resultado.

La prevaricación es un delito que consiste en el hecho que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial sabiendo que esta resolución es injusta y contraria a la ley. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público. Esta actuación es una manifestación de un abuso de autoridad.

Está sancionada por el derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración. Porque este delito sea punible, tiene que ser cometido por un servidor público o un juez en el ejercicio de sus competencias.

En el artículo 404 del Código Penal se castiga de 7 a 10 años de prisión por el delito contra la protección del bien jurídico que contempla: el correcto funcionamiento de la administración pública, la objetividad de los intereses generales y el principio de legalidad.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Podemos considerar que el juez Llarena haya prevaricado? ¿Si él y el Supremo eran conocedores de la situación, que justificaba su actuación? ¿Tanto odian a Cataluña y el proceso para actuar al margen de la ley como lo han hecho?