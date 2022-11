Así son las nuevas señales de tráfico para 2023: más seguridad para los mayores, la igualdad y los nuevos vehículos

- Publicidad-

Se han dado a conocer los nuevos diseños de las señales de tráfico. Llegarán oficialmente a mediados de 2023, y estarán recogidas en la actualización del reglamento de circulación, que entrará en vigor tras aprobarse un real decreto elaborado, entre otros, por los ministerios de Transportes e Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los diseños presentan un formato más moderno, con especial atención a los nuevos tipos de vehículos, como los eléctricos o de movilidad personal. Tienen otros cambios que buscan erradicar estereotipos de género. Ponen el foco en grupos de población más vulnerables, como los más mayores.

Nuevas señales de tráfico. / Ministerio del Interior

El reglamento de ser aprobado, primero por el Congreso, someterse a enmiendas y posteriormente trasladado al Senado. La normativa general de circulación, según se detalla en el borrador publicado por el Ministerio del Interior, se aprobó por el Real Decreto 1428/2003, en el que se especifica que esas señalizaciones tienen por objetivo advertir e informar a los usuarios de cómo deben comportarse en las diferentes vías cuando van al volante.

Sin embargo, 18 años después de la publicación de este reglamento, “los cambios tanto en la movilidad como en el entorno social, tecnológico y cultural que han sucedido en los últimos años hacen que se deba validar si la señalización vial mantiene el potencial comunicativo y conseguir la adecuada comprensión de la información por parte de los usuarios”, explican en el borrador.

Renovarlas por «interés general»

La intención de renovarlas es precisamente para “mejorar la capacidad de transmisión de los mensajes” y, sobre todo, “responder a nuevas necesidades que van surgiendo”. Según el borrador, la necesidad y eficacia de acometer esta modificación está “justificado por una razón de interés general como es la de maximizar el bienestar de los ciudadanos, con el objetivo final de mejorar la seguridad vial”.



Nuevas señales de tráfico. / Ministerio del Interior

En la elaboración, también han participado usuarios afectados para respetar así el principio de transparencia. En última instancia, el proyecto ya ha sido informado por el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Las nuevas señales podrán instalarse una vez se superen los trámites burocráticos, a mediados o incluso verano de 2023. No se van a cambiar todas, como explica el borrador: “Las señales que no estén contenidas en este catálogo podrán seguir instaladas y mantendrán su vigencia, no siendo necesaria su sustitución antes de que por razones de conservación y mantenimiento sea recomendable”. Sí tendrán que ser sustituidas aquellas que cambien de diseño o las que ya estén en desuso.

Nuevos tipos de vehículos

Los nuevos tipos de vehículos, como los patinetes, tienen ya su sitio en esta actualización del reglamento de señalización. En concreto, hay dos, de tipo prohibitivo, que se podrán colocar en lugares que o bien no permite el acceso de los vehículos de movilidad personal (VMP) en exclusiva o que no permiten la circulación ni de bicicletas ni de estos patinetes y otras modalidades de VMP. Para diferenciarlos, la simbología referida a las VMP incluye un enchufe, destacando la característica de que se usan con electricidad.

Nuevas señales de tráfico. / Ministerio del Interior

En la línea de los vehículos que medioambientalmente son sostenibles, también hay una nueva señal que prohíbe el acceso a transportes dependiendo de su distintivo medioambiental.

También se incluye los nuevos formatos de gasolineras, en el que por primera vez, la señal avisa al conductor de qué surtidores hay en una estación de servicio en concreto. Se añaden las que tienen para coche eléctrico, las electrogasolineras, y también con carburante GLP (gas licuado del petróleo).

Con reclamos sociales

La eliminación de las connotaciones de género es otra de las características. Por ejemplo, hay cambios sutiles que rompen con estereotipos y abogan por modificar el rol de que la mujer necesita protección. Se ve así en la señal que generalmente se coloca en espacios frecuentados por niños. Antes era una figura de chico la que llevaba de la mano a la niña y ahora es al revés.

Personas mayores

También se acuerdan de grupos poblacionales más vulnerables, como las personas mayores, que ahora tendrán su señal para, al igual que en el caso de los niños, se avise de su presencia. Por otro lado, se incluye un nuevo tipo de animal, en este caso los jabalíes, para advertir de su posible presencia en zonas en los que habitualmente viven y en las que hay posibilidad de cruzar la calzada. Otra señal llamativa es la que alerta de que se entra en una zona de visibilidad reducida, se cambia la actual por otra con rayas horizontales.

Nuevas señales de tráfico. / Ministerio del Interior

Modificación de los diseños

Entre los múltiples cambios que recoge el reglamento también se contemplan mejoras en diseños que ya existían. Algunos de ellos son la clásica señal de peatones, que ahora se añade más grosor en el blanco que bordea las piernas del viandante para destacarlo del fondo; un nuevo diseño de tren, que se cambia por uno más moderno; o el ciclomotor, que también se actualiza.

Además de estos cambios, hay otros, como la tipología de STOP, que se moderniza, o la modificación de las señales de carril bicis.