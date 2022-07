ANTONIO ROMAR, cuentista DE PURO METEORO

- Publicidad-

Durante años, bastantes años, bastantes más de diez , sólo había visto a Antonio Romar sonreír . Cierto que de vez en cuando decía alguna palabra o frase; pero la clave era la sonrisa .

Por supuesto me caía simpático, muy muy simpático. Pero sucedió que una noche, una de esas noches de lunes que Scarpa consigue transformar en una suerte de Oasis Para El Alma, escuché por primera vez a Romar, Antonio Romar, hablar y opinar y expresarse en voz alta y para el público. Me quedé flipando. Era interesantísimo y valiente, preciso e implacable. Un puntazo.

Como sabía también lo del premio que le habían dado: el SETENIL -un premio que no conocía o no me había fijado demasiado en él- le pedí que me mandase un ejemplar. Me había invadido la curiosidad tras escucharle hablar.

Si Romar es interesante hablando, escribiendo relatos es deslumbrante. Días después llegó el libro publicado por ARISTAS martínez . Lo abrí al azar y conocí a un mayordomo que se llama Braulio y que no existe; por favor que no se pierda nadie este relato: LA INVISIBILIDAD DE SERVICIO, página 79. He recomendado el cuento por todas partes.

Pero todo el libro es una maravilla, originalísimo, lleno de personalidad. Temo que en el tema de los relatos me había quedado colgado en Cortázar, Carver, e incluso en mí mismo (quizá sobre todo en mí mismo porque me permití la extravagancia de escribir un cuento al día durante 365 días, es decir un año, y pensé que ya me lo tenía todo sabido al respecto).

Pero no. Ha aparecido Romar y me ha dejado boquiabierto. He disfrutado muchísimo con todos los cuentos. Quizá hasta escriba otro suelto en este periódico comentando las notas -altísimas- que he puesto a los relatos, para tener una referencia numérica que siempre facilita.

DE PURO METEORO . De Antonio Romar.

Es fantástico. Palabra de Javier Puebla.

En verdad verdad lo prometo.

(Mecanografía: MDFM)