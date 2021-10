Anne Hidalgo se presentó en el Congreso del PSOE como la gran referencia del socialismo

- Publicidad-

Anne Hidalgo, alcaldesa de París y candidata a la Presidencia de la República Francesa, ha llegado a Valencia a participar en el 40 Congreso del Partido Socialista Obrero Español. La política francesa trae a este Congreso la experiencia de la aplicación del socialismo desde el poder. En el año 2003, el autor y presidente del Consejo Editor de diario16.com, Manuel Domínguez Moreno, le realizó una entrevista junto a su compañero Landáburu en la que ya se anticipó a muchos de los elementos clave de la política actual.

Hace 18 años Hidalgo ya demostró que su visión y análisis de la política no estaba puesta en el corto plazo, un pecado muy habitual en la actualidad, sino que su mirada anticipaba problemas que ahora se están extendiendo por todo el mundo. En concreto, en referencia al auge de la extrema derecha, Hidalgo afirmó a Manuel Domínguez Moreno que «es un peligro no solamente para Francia también para Europa. Hemos visto como ha subido el populismo. Gente que nos habla del pueblo, como si fuéramos menores de edad y que no nos habla de la inteligencia del pueblo. Quizás nuestro error es haber hablado más de la razón que de la emoción, pero eso es también el socialismo».

Reconocer errores es un elemento clave de los políticos que tienen como elemento clave del comportamiento el servicio prioritario a las necesidades del pueblo. En el socialismo español se ha dado una tendencia muy peligrosa de olvidar rápidamente lo ideológico y arroparse con la capa de la «razón de Estado», un eufemismo de mal gusto utilizado como coartada que justifica todos los ataques a la ciudadanía perpetrados por un partido que, a priori, está obligado a defender al pueblo de los poderosos.

En relación con esto, en plena efervescencia del apoyo de determinados países a la guerra de Irak, Hidalgo diseccionó los problemas del socialismo europeo que aún hoy siguen vigentes. En aquellos años, casi un 70% de los países de la UE estaban gobernados por partidos socialistas o socialdemócratas. «Se ha visto que no hemos sido capaces de hacer avanzar los proyectos sociales, ni el proyecto político europeo. Es un poco el fracaso de los socialistas europeos. Tenemos una responsabilidad de cara a Europa y al mundo».

Respecto a la inmigración, Anne Hidalgo en aquella entrevista de 2003 concedida a Manuel Domínguez Moreno ya mostró que el análisis político sólo podía pasar por el reconocimiento del drama que supone que haya personas que se vean obligadas a dejar sus hogares para huir de la miseria, el hambre o las guerras.

«Al hablar de la inmigración con mis compañeros les suelo decir que cuando uno se ve obligado a salir de su país, es porque le falta la libertad y la libertad económica. No se pueden poner puertas a Europa. Vemos como la gente desesperada entra por España y también por Europa del Este. Hay que tener una política de inmigración que sea inteligente y solidaria. Una política de ayuda al desarrollo y a la democratización de esos países», dijo Hidalgo al autor y presidente del Consejo Editor de Diario16, Manuel Domínguez Moreno.

Por otro lado, la extrema derecha mundial ha vuelto a llevar a la actualidad el tema de la globalización por sus intentos de provocar una vuelta a los nacionalismos y a la cerrazón de las fronteras. Anne Hidalgo ya indicó que la globalización «es una realidad, pero no podemos aceptar que no haya ningún control sobre ella. Yo pienso y piensan muchos socialistas que esta globalización debería ser controlada por un gobierno intencional».

Esta visión es la que debió haberse implantado para evitar que 5 años después de esta entrevista, con la explosión de la crisis económica mundial, la globalización fue utilizada por las grandes empresas y los poderes no democráticos de la economía para crear un escenario de desigualdad que aún perdura y que se ha acentuado tras la pandemia del Covid19.

Por otro lado, Hidalgo también se refirió al papel de las mujeres en el siglo XXI. Las mujeres tienen un papel muy importante que jugar en la política, pero también en la vida económica porque se toman decisiones importantes. Creo que las mujeres aportan y pueden aportar más sensibilidad, más perceptividad y más sabiduría para abordar los problemas». Estas declaraciones tienen una importancia capital y se puede ver la sinergia en el modo de entender el feminismo y la igualdad real que comparte la alcaldesa de París con Carmen Calvo, con quien ha compartido muchos momentos.

Además, en su intervención en el 40 Congreso, Carmen Calvo ha afirmado que «las mujeres somos la gran posibilidad de transformación de las sociedades. No se puede ser demócrata sin ser feminista, sin defender los derechos de la mitad de la humanidad».

Ambas han demostrado su compromiso, no sólo con la lucha de las mujeres por la igualdad, sino también en la defensa del reconocimiento de las víctimas del fascismo, tal y como se mostró en el homenaje que ambas tributaron en París a los españoles de la Nueve y a las víctimas españolas del Holocausto.

Una entrevista como la que Manuel Domínguez Moreno, autor y presidente del Consejo Editor de Diario16 le realizó a Anne Hidalgo se podría haber publicado hoy y, después de 18 años, seguiría siendo actual. Por eso, la presencia de la alcaldesa de París en el 40 Congreso del PSOE ha situado el listón ideológico en un lugar que, tal vez, muchos no esperaban o no les interesaba alcanzar.