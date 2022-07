Andrew Wiggins, estrella de la NBA, lamenta haberse vacunado contra la COVID-19

- Publicidad-

La estrella del baloncesto, de los Golden State Warrios, Andrew Wiggins, ha lamentado haberse vacunado contra la covid para poder jugar.

En una entrevista dada a Fan Sided el jugador ha explicado que «desearía no haberse vacunado». «Lo hice, y fuia al All-Star este año, resultando campeón, así que esa fue la parte buena, simplemente no perderme el año que ha sido el mejor de mi carrera». Sin embargo, ha apuntado que, para su cuerpo, no le gusta «poner todas esas cosas». «Y no me gustó que no fuera mi elección. Tampoco me gustó que se me dijera: o te vacunas, o no juegas».

Wiggins intentó tener una exención médica, pero no lo logró y tuvo que vacunarse, reconociendo verse forzado a hacerlo en contra de su voluntad. «Las únicas opciones era vacunarme o no jugar en la NBA». «Está bien jugar, pero vacunarme, eso será algo que quedará para siempre en mi mente, y le daré vueltas durante mucho tiempo. No es algo que quisiera hacer, pero me vi obligado a hacerlo».

Unas afirmaciones realizadas por la estrella del baloncesto que llegan en el momento en que la efectividad de las vacunas ha demostrado no frenar las olas de contagios.