Álvarez de Toledo a Casado: “En los partidos sí hacen falta grandes figuras”

La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo ha respondido este lunes al presidente del PP, Pablo Casado, al aseverar que “en los partidos, los liderazgos y las grandes figuras son imprescindibles: Hacen falta grandes solistas”. Parece que el líder popular no es uno de ellos o ellas.

Críticas internas por Whatsapp

La diputada descarta abandonar el PP a pesar del malestar y a las críticas recibidas en su partido, en un chat interno. Además ha sido muy criticada en las últimas semanas en el seno del PP por su libro, titulado “Políticamente indeseable”. También por sus choques con la dirección nacional.

Este lunes ha querido responder al discurso de Casado en el XVI Congreso del PP de Andalucía, en el que reivindicó “que su partido era una gran orquesta, en la que no cabían los solistas ni el personalismo”, en clara alusión a ella misma y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

‘Talent show’ de megalomanías en el PP

“Esto no es un ‘talent show’ de megalomanías, es un instrumento para mejorar la vida de la gente”, afirmó.

“Ayer escuché a Casado decir que no cabía el personalismo en la política o en el PP. Yo creo que llama personalismo a la personalidad y divismo al liderazgo», ha afirmado Álvarez de Toledo en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

Un líder es un solista

Cayetana a dicho “no sentirse directamente aludida por ese discurso” o, al menos, “no en exclusiva. Un líder es un solista”, poniendo como ejemplo a varios compositores, instrumentistas o directores de orquesta, pero también a otras grandes figuras políticas como el exprimer ministro del Reino Unido, Winston Churchill.

“Yo creo en los liderazgos y que las personas y el perfil propio no son incompatibles con trabajar en equipo, ni con un gran proyecto ni con ganar las elecciones, al contrario”. Y ha sugerido que el discurso de Casado “cae en una gran trampa de la izquierda, al confundir la personalidad con la megalomanía y, es un camino que no conviene recorrer”.

Los liderazgos son imprescindibles

“Se habla de que no puede haber personalidad y se le llama personalismo, y de que no puede haber grandes figuras». Pero para Álvarez de Toledo “eso no es verdad. Los liderazgos son imprescindibles y hacen falta grandes solistas”, insistiendo en que la política, “la hacen grandes hombres y mujeres con más gente detrás. No son caudillos estas personalidades” y ha criticado que “está habiendo una grave confusión entre ambos conceptos”.

No abandona el PP: “Sería vulgar”

Álvarez de Toledo, generó malestar en las últimas semanas cuando rompió la disciplina de voto al no apoyar a los cuatro candidatos que surgieron del pacto entre el Gobierno de coalición y el PP para renovar el Tribunal Constitucional, por lo que se le abrió un procedimiento interno y el partido estudia sancionarla.

La semana pasada, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, le abrió la puerta a marcharse “si es que ha perdido la ilusión o no está de acuerdo con la línea del partido”.

“En España, la decisión sobre quién va o no en las listas electorales no depende del diputado potencial, sino de las cúpulas de los partidos”, ha explicado Álvarez de Toledo, quien ha descartado abandonar el partido, sacando a relucir unas frases de su propio libro: “Sería la posición más fácil y vulgar”.

Duras críticas en el chat de Whatsapp a Álvarez de Toledo

Álvarez de Toledo ha sido duramente criticada en el chat interno del Grupo Parlamentario ‘popular’, especialmente después de que otra diputada y amiga suya, Pilar Marcos, difundiera en el mismo chat un artículo que ella misma había publicado en El Periódico de España en defensa de Álvarez de Toledo y de su libro.

Tras ese mensaje de Pilar Marcos, varios diputados respondieron: “Que después de haber vomitado contra el presidente Casado y otros miembros de la dirección cuelgue esto en este chat, que también ha sido denigrado, es una provocación indecente”.

También escribieron “el libro de Cayetana es puro rencor e insulto”, “no me interesa nada. Quien no respeta nada, no merece ni un minuto de mi atención”, son solo algunos de los mensajes del grupo parlamentario.