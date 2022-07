Almeida derrocha dinero público para impedir un proyecto de Manuela Carmena

- Publicidad-

El proyecto de café literario para reanimar la alicaída Cuesta de Moyano es una de las iniciativas del equipo de la exalcaldesa Manuela Carmena, que contaba con el apoyo de los libreros de la zona, fue una de las cuestiones que quedaron paralizadas con el cambio de gobierno en el Palacio de Cibeles: la llegada de Martínez Almeida junto a Begoña Villacís supuso que se quedara en un cajón durante más de tres años.

Finalmente, cuando parecía que “El café literario La Cuesta”, que así se iba a llamar el espacio cultural, estaba condenado al ostracismo, el pasado 22 de febrero en el pleno del Ayuntamiento se daba luz verde a la convocatoria de concurso público y a su puesta en marcha.

Cuatro meses más tarde y visto que el Consistorio no cumplía la ordenanza municipal que le obligaba a convocar la licitación pública, el pasado 21 de junio la concejal de Más Madrid Pilar Perea preguntó en la Comisión de Cultura al Director General de Patrimonio Cultural, Luis Lafuente Batanero, el cual respondió “le informo que a fecha de hoy no está previsto sacar a concurso la implantación de un quiosco-cafetería cultural en la Cuesta de Moyano, tal y como fue elaborado por la arquitecta Lys Villalba Rubio” . En pocas palabras, el representante del área cultural del alcalde Almeida admitió que harán caso omiso y que no cumplirán una normativa aprobada en el pleno de la corporación.

Desde el Ayuntamiento, Lafuente Batanero justificó la decisión de incumplir una norma aprobada en el pleno de la corporación hace poco más de 4 meses en que “la calle de Claudio Moyano, es un delicadísimo espacio peatonal rodeado por cuatro ámbitos o sitios protegidos con el máximo nivel de protección, a lo que hay que añadir que se encuentra dentro de los límites de la zona declarada Patrimonio Mundial por la Unesco el pasado 25 de julio de 2021”.

Sin embargo, las explicaciones del ayuntamiento no dejan de ser insuficientes: el asunto esgrimido actualmente por Lafuente Batanero no fue impedimento para que la convocatoria a concurso pública fuera aprobada en un pleno el paso mes de febrero. Con su descarte y su posible sustitución por uno nuevo que considere “otra posible disposición de las casetas y otra posible ubicación para un pequeño café, que quizás sería de una escala menor al proyectado”, 18.000 euros de las arcas madrileñas caen en saco roto.

Para la concejal Pilar Perea la decisión del gobierno municipal del Partido Popular y de Ciudadanos pone de manifiesto que “de nuevo, el revanchismo político de Almeida: por el hecho de ser un proyecto del mandato anterior se descarta, al igual que han hecho con el Consejo de Cultura que lleva 3 años sin convocarse a pesar de que se lo encontraron aprobado. También demuestra su incapacidad de gestión para llevar a la práctica algún proyecto nuevo. Y todo sin importarle el despilfarro del dinero público con el que se pagó el proyecto anterior o el esfuerzo e implicación de los agentes culturales, en este caso los libreros de la Cuesta de Moyano, en el proceso participativo “Territorio Moyano”, del que surgió la idea de poner en marcha el café literario como elemento principal de la dinamización de este histórico mercado de libro antiguo”.

En declaraciones a Diario16, desde Más Madrid entienden que “Almeida tira 18.000 euros a la basura del proyecto ya hecho y aprobado en pleno para sacarlo a concurso y refleja otro ejemplo más de su incapacidad para gestionar: acabará el mandato en 2023 y no se habrá puesto ni una sola tabla del quiosco literario en la cuesta de Moyano”

En qué consistía “El Café Cuesta”

La idea de instalar un quiosco cultural en la Cuesta de Moyano surgió de un proceso de participación ciudadana promovidos por la exalcaldesa Manuela Carmena para mejorar las calles, los barrios y los espacios públicos en general: “Territorio Moyano” contó con las aportaciones de los vecinos de la zona y de los libreros que llevan décadas en la reconocida cuesta.

Con “El Café Cuesta”, el equipo municipal anterior pretendía recuperar el papel de los cafés del siglo XIX como centros sociales y culturales que permitiesen un contacto más próximo a la literatura, a la poesía, a la política o al periodismo, pero adaptadas al momento actual.

Algunas de la que propuestas para la Cuesta de Moyano, ya descartadas por el alcalde Martínez Almeida son:

­Un anfiteatro compuesto por una grada semicircular, como espacio de tertulia, que puede ampliarse en los meses de verano, con banquetas que se almacenan en la propia grada y permiten duplicar el aforo.

Una cafetería se abre y cierra con el paso de las estaciones, con grandes ventanales que se adaptan a las condiciones climatológicas.

Estanterías para libros recomendables, revistas y periódicos.