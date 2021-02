Existen muchas dudas acerca de si es posible espiar un móvil o no, y la realidad es que ciertamente es muy posible. Desde que el uso de smartphones se masificó, se multiplicaron los métodos empleados por hackers para lograr introducirse en un dispositivo ajeno, y robar su información. Es por ello que para esta ocasión hemos decidido, adentrarnos en el tema para ayudarte a reconocer si alguien está espiando tu teléfono. De acuerdo a varios síntomas, o comportamientos determinados podrás sacar una conclusión mayormente acertada.

Y es que, para determinar si estás siendo espiado o no, no basta con solo tener sospechas, sino que a gran medida debes estudiar muchos factores. Uno de ellos, es el software de tu dispositivo, ya sea Android o iOS. No nos referimos a ser “un experto de la informática”; no, tranquila/o que solo basta con percatarse de cierto tipo de comportamiento.

Hacemos hincapié en esto dado a que, en la actualidad, es posible hacer espionaje móvil, sin necesidad de ser un hacker. Existen apps especializadas denominadas como stalkwares, los cuales, al ser instaladas, roban datos sin ser detectados. Según un informe de Kaspersky, en 2019 hubo un total de 37.000 victimas afectadas. Es una cifra alarmante, y lo peor es que la mayoría de los afectados no se percató de ello. Puedes conseguir mayor información sobre el tema si visitas detectivesprive.com, ya que son expertos en cuanto a ciber-seguridad.

Síntomas de que alguien más está espiando tu móvil

No obstante, pedimos que no confundas las apps de control parental, diseñadas para proteger a tus hijos, con las mencionadas anteriormente. Ahora bien, si sospechas que alguna de ellas está afectando tu privacidad, ten en cuenta los siguientes aspectos, los cuales aplican tanto para dispositivos Android y iOS por igual. Ningún sistema está excepto del problema.

Determina si el uso de la batería se ha disparado significativamente de forma repentina.

Examina la lista de apps instaladas, ¿existe software sospechoso que no recuerdes con anterioridad?

Si se te ha desactivado “mágicamente” el Google Play Protect , es ya motivo de sospechar.

, es ya motivo de sospechar. Calentamiento repentino del móvil; a causa de alto procesamiento de datos o envío de los mismos a través de las redes inalámbricas.

Publicidad intrusiva que antes no estaba presente.

Todos estos síntomas son sinónimo de que algo no está bien en el funcionamiento de tu dispositivo. Significan o bien, que necesitas hacer cambios en el software, o que alguien está espiando tu teléfono. Muchas apps hoy en día solicitan permisos en Android que realmente no necesitan, y esto podría ser una brecha para que espíen tu información.

Puede que existan otros síntomas, como por ejemplo que la pantalla del móvil se active sin mostrar ninguna notificación. Además, si notas que las conversaciones en software de mensajería como WhatsApp, están leídos sin que tu lo hayas hecho, ya deberías buscar métodos para tratar de limpiar el stalkware. ¿Cómo? ya que sabes cómo identificarlos, aquí te dejamos unos tips para eliminarlos. Veamos a fondo las medidas que, siendo bien aplicadas, evitarán que seas espiado en la mayoría de los casos:

1. No pierdas de vista tu móvil

Será mucho más difícil que alguien pueda instalar una app espia en tu móvil, si siempre lo tienes contigo y bien vigilado. Aunque no todos los ataques requieren tener acceso físico al móvil, muchos de los que son ejecutados por personas sin conocimiento, sí. Por ende, cuida el smartphone, no lo prestes sin ver exactamente lo que hagan con él.

Aunque no lo creas, muchos de los ataques de hackeo y espionaje son llevados a cabo por familiares de la víctima. Amigos, personas cercanas o parejas son gran parte de quienes ejecutan estas acciones en contra de la privacidad.

2. Desactiva toda clase de conexión inalámbrica mientras no las estés utilizando

Aunque no lo creas, existen métodos de hackeo y espionaje móvil que se valen del uso de Bluetooth o incluso NFC. Desde la empresa Checkmarx, demostraron una técnica llamada NFCdrip. Si el móvil no está contacto a una red Wi-Fi podría ser afectado.

De igual manera, en noviembre del 2019 surgió una nueva amenaza que afectaba a dispositivos con Android 8.0 y 9.0 por igual, utilizando el Bluetooth como medio para robar datos. No necesita ningún tipo de interacción con el usuario, es decir ¡era imperceptible! ¿Cómo funciona? primero roba la dirección MAC de tu Wi-Fi.

La única manera de librarse de este problema era lógicamente desactivando el Bluetooth mientras no se utilice. Además, fue corregido en el ultimo parche de seguridad lanzado a los usuarios en febrero del 2020.

3. Evita el uso de redes Wi-Fi publicas

Muchos hackers emplean las redes publicas sin contraseña para lograr que personas incautas se conecten a ellas, y posteriormente robar sus datos. Por ende, no caigas en la tentación y evita conectarse a estas, sobre todo si están en lugares donde existe gran aglomeración de personas. La técnica se vale de la intercepción de paquetes a través de programas como Wireshark NG o bien el uso de distribuciones de Linux especializadas (como Wi-Fi Slax).

4. Cambiar tus contraseñas constantemente

las redes sociales son uno de los principales objetivos al momento en el que alguien trata de interceptar la información dentro de un smartphone. Muchos programas de hackeo utilizan la función de keyloggers, la cual capta cada tecla pulsada por el usuario, sin excepción. Por lo tanto, tus contraseñas están en peligro, y no es el único método para robarlas. Lo más recomendable es cambiarla cada cierto tiempo, además de añadir la verificación de dos pasos en Facebook, y el resto de redes.

5. Resetea constantemente tu móvil si tienes sospechas de que alguien lo espía

Muchas de los ataques de espionaje móvil no solo implican el uso de apps, sino que en concreto, terminan dañando el sistema propio del dispositivo. De hecho, muchos de ellos se hacen pasar por antivirus y no son detectados, pudiendo causar daños permanentes al hardware del smartphone si no se tiene cuidado. Lo mejor es resetear o hacer una restauración de fabrica del mismo. Algunos tienen la capacidad de modificar el kernel de Android.

Otras recomendaciones para proteger tu móvil y evitar que alguien lo espíe

Una buena manera de lograr evitar espionaje en tu smartphone, es ser precavido/a en cuanto a la hora de navegar en internet. Muchos de los spyware o stalkwares se instalan al pulsar publicidad engañosa. Se recomienda un bloqueador de publicidad, y además, no pulsar sobre enlaces de correos de remitente desconocido. ¡El correo spam es un método muy aplicado en el ámbito del hacking!

Por otro lado, ten en cuenta que el bloqueo por contraseña es seguro, pero no el más efectivo. Si deseas que el móvil tenga realmente niveles altos de seguridad, procura establecer el uso de la huella para su desbloqueo.

Activa Play Protect en Android; este es un sencillo método que te quitará muchos dolores de cabeza. La función incorporada del sistema operativo de Google, previene la instalación de apps que tengan código malicioso incluido. Siempre debes chequear la opción está activada por defecto. ¡Es una capa extra de seguridad que debes aprovechar!

Conclusiones finales, ¿alguien espía tu móvil?

Si alguien está espiando tu móvil y te percatas de ello, aplica las medidas mencionadas. Si descubres que es algún familiar, o tu pareja, de igual manera deberá ser llevado a juicio. Es que la privacidad es un tema demasiado sensible ante la ley, y cualquier violación a los datos personales de alguien, es motivo de años de cárcel a nivel mundial.

Por ende, no hay excusa alguna que justifique el espionaje, siempre acude a la policía si tienes pruebas suficientes contra la persona sospechosa. Recuerda que dentro del móvil se guardan muchos datos extremadamente importantes, los cuales debes proteger. ¿Entonces sospechas de que alguien está entrando en tu móvil? Es hora de tomar acciones, ¡no lo olvides!