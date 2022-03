Alertan del odio contra la población rusa como consecuencia del conflicto en Ucrania

- Publicidad-

Recibimos mensajes que nos explican cómo están sufriendo estos días personas de origen ruso los ataques que les señalan como culpables del conflicto que está teniendo lugar en Ucrania. Víctimas de los mensajes en redes sociales, promovidos a veces por discursos políticos y amplificados por medios de comunicación que en no pocas ocasiones prestan poca atención a la situación de la población civil de ambos territorios en conflicto.

La situación que están viviendo familias rusas en Ucrania se viene produciendo desde hace años, sobre todo en la región del Donbás. Una persecución que ha supuesto dificultades en su día a día al no poder acceder a luz, agua y estar expuestas a agresiones en las calles. Son miles los muertos que se cuentan en esta región desde hace ocho años.

Pero el conflicto que acaba de elevar exponencialmente su escalada desde la entrada de las tropas Rusas está suponiendo para la población rusa una situación de la que los medios de comunicación no se hacen eco.

En El Periódico se publica el relato de distintas personas rusas que viven en España, historias muy similares a las que estamos conociendo desde Diario16. Los mismos hechos que denunciaba la politóloga rusa Liu Sivaya, quien denunciaba precisamente esta semana los ataques que está recibiendo «por ser rusa».

En España conviven ahora mismo más de 95.00 rusos y 115.000 ucranianos, principalmente en Madrid y en la costa mediterránea, según ha publicado ABC. Madrid, Barcelona, Málaga, Murcia y Valencia son los territorios que cuentan con la mayoría de estos ciudadanos.

La situación generada en los últimos días en Ucrania, donde se exponen las alianzas que dividen al mundo, están generando una oleada de comentarios, muchas veces basados en información falsa, que se trasladan de las pantallas a la vida diaria.

Unos hechos que lejos de reconducirse, parecen aumentar, donde distintos ciudadanos rusos afincados en España nos confirman que sienten miedo: sus hijos son increpados en las escuelas y perciben una opinión en su contra. «Nosotros no tenemos ninguna culpa de la decisión que haya tomado el presidente de nuestro país. Independientemente de la nacionalidad que tengamos, somos todos personas y desgraciadamente todos sufrimos lo que está pasando. No es justo que se identifique a toda una población como culpable de lo que sucede en un conflicto político y militar del que no formamos parte en absoluto», nos indica un ciudadano de origen ruso, que lleva años afincado en España y que no quiere dar su nombre por miedo.