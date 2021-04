La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) anunciaba esta semana el cese de la comercialización y utilización de un tipo de mascarillas quirúrgicas a raíz de una alerta de las autoridades sanitarias de Canadá, que han alertado de posibles riesgos por presencia de grafeno o biomasa de grafeno en las mascarillas.

Por ello, la AEMPS recomienda no utilizar mascarillas quirúrgicas que contengan grafeno y, en concreto, ha detectado que en España se están comercializando mascarillas quirúrgicas tipo IIR con grafeno de biomasa del fabricante Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, de China.

Como medida de precaución, la Agencia ha solicitado a la empresa importadora y distribuidora de estas mascarillas el cese voluntario de su comercialización y ha pedido a la ciudadanía que, en caso de conocer un incidente relacionado con el uso de mascarillas con grafeno, lo notifique a través de este enlace.

En cuanto a las empresas distribuidoras que dispongan de mascarillas quirúrgicas con grafeno, la Agencia les pide que no las distribuyan y las retiren de la venta. Si las mascarillas fueran de un fabricante distinto del anteriormente mencionado, solicita que se también se informe a la AEMPS -por correo electrónico en la dirección pscontrol@aemps-, incluyendo la información del fabricante y de la empresa que les ha suministrado las mascarillas.

Entretanto, la Agencia continúa investigando el riesgo potencial de inhalación de partículas de grafeno por usar mascarillas quirúrgicas que lo contienen y el riesgo que, en su caso, esto puede suponer.