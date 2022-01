Alerta en Alemania: el partido nazi controla ya a los grupos de «covindignados»

- Publicidad-

Cada día que pasa son más evidentes las conexiones entre los grupos negacionistas de la pandemia y los partidos neonazis de Alemania. Movimientos negacionistas del covid se organizan en Telegram en estrecha vinculación con la extrema derecha germana para acosar y amenazar a los políticos que tratan de poner medidas para frenar la pandemia, que en Alemania está causando estragos entre la población y en el propio sistema sanitario. El pasado 15 de diciembre agentes de la policía del estado alemán de Sajonia abrieron una investigación en Dresde tras detectar que un grupo de negacionistas de la pandemia trataba de atentar contra el primer ministro de esa región, Michael Kretschmer.

Los arrestados eran cinco hombres y una mujer, de entre 32 y 64 años, que se organizaban junto con otras 100 personas en un grupo de Telegram vinculado con la Alemania neonazi y los grupos antivacunas. El cabecilla era un trabajador metalúrgico y los agentes se incautaron de dos ballestas y armas blancas, así como material para fabricar armas como pólvora y clavos. Además de este arsenal, en casa de uno de los arrestados se encontró un mural con una esvástica. En los mensajes intervenidos por la Policía se hablaba de “rajar” a políticos” y de “colgarlos en algún sitio”, según informó La Sexta Clave.

El partido nazi Alternativa por Alemania (AfD), hundido en las encuestas desde que estalló la pandemia, busca reconstruirse poniéndose al frente de los movimientos contestatarios contra las medidas sanitarias del Gobiernio. Hoy por hoy, Alternativa “se ha convertido en el partido de oposición a las vacunas y medidas restrictivas contra la pandemia de covid-19 en Alemania”, según informa el Canal France 24. Este medio galo recuerda que durante la crisis sanitaria se ha visto a numerosos miembros del partido apoyar a las concurridas marchas antivacunas que se han organizado en todo el país. Se da la circunstancia de que AfD es el partido vetado en Alemania con el que el resto de formaciones parlamentarias se niegan a pactar.

Ese modelo de agitación callejera contra las medidas sanitarias es el que está copiando Vox en España. Estos días el grupo de extrema derecha español ha anunciado que recurrirá las medidas sanitarias restrictivas, como el pasaporte covid, y que se opondrá a cualquier medida que suponga una vacunación masiva obligatoria. Además, ha calificado de “apartheid sanitario” y de “dictadura separatista” las medidas contra la pandemia adoptadas por la Generalitat de Cataluña. Es la forma que tiene el partido de Santiago Abascal de atraerse a los sectores sociales más descontentos con las políticas sanitarias del Gobierno Sánchez.

Según la agencia Efe, la ministra alemana de Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, ha apremiado a los contrarios a las restricciones por la pandemia a distanciarse en sus protestas de los ultraderechistas, a los que considera la peor amenaza para la seguridad del país. “Los ultraderechistas aprovechan estas movilizaciones para sus propios fines”, ha alertado la ministra, en declaraciones al grupo mediático Funke. Faeser ha lamentado también que quienes participan en las marchas y concentraciones de protesta “no siempre se distancien claramente” de los extremistas.

La ministra de Interior advirtió, al asumir su cargo hace unos días, de que la lucha contra la ultraderecha es el principal desafío a que se enfrenta su gobierno en la defensa del orden público. El canciller Olaf Scholz, por su parte, consideró tras su investidura que, pese al alto número de personas contrarias a las restricciones, hay que diferenciar entre quienes rechazan estas medidas por distintas razones y los extremistas. El líder alemán negó asimismo que haya un peligro de “escisión” social entre “la gran mayoría” de los que defienden las medidas contra la pandemia y quienes no lo hacen, al tiempo que destacaba que no todos los ciudadanos que aún no se inmunizaron sean antivacunas.

Crece el porcentaje de alemanes vacunados

En el porcentaje de personas que aún no se vacunaron –“por diversas razones”, dijo Scholz– hay ciudadanos a los que “podemos convencer de hacerlo”, afirmó. Un 69,5% de la población alemana tiene la pauta completa y un 22,5% recibió además la dosis de recuerdo, según las últimas cifras del Instituto Robert Koch (RKI), actualizadas en los últimos días.

El Gobierno de Scholz y los poderes regionales han reactivado su campaña para acelerar la vacunación, que en las últimas semanas ha tomado un ritmo mayor, aunque básicamente debido a las personas que acuden a someterse a la dosis booster o de refresco. Se espera que se acelere también en niños de entre 5 a 11 años. La Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) recomendó el jueves vacunar a estos menores si tienen patologías previas y contempló la posibilidad de hacerlo también “en base a deseos individuales”.

El Parlamento federal ha aprobado la ley por la que se impone la vacunación obligatoria a los sectores laborales más sensibles, como personal médico o de geriátricos. En paralelo se trabaja en un marco legal para extender esa obligatoriedad a toda la población.