Al juez Calama no le salen las cuentas

La instrucción del Caso Popular que se lleva desarrollando tras la declaración de Elke König, esto es, la búsqueda de irregularidades en el estado de las cuentas de la etapa previa a la Presidencia de Emilio Saracho, ha sufrido un nuevo golpe. Esta vez ha venido en forma de informe de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), un documento que avala que las cuentas de Banco Popular de la etapa de Ángel Ron reflejaban fielmente la realidad de la entidad.

PwC encargó a dos catedráticos y un profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares un dictamen pericial sobre su actuación como auditor del Banco Popular en 2016 y sobre algunos aspectos concretos de ejercicios anteriores.

Los catedráticos insisten en el informe pericial en que PwC dio una opinión sin salvedad alguna sobre las cuentas de Banco Popular de 2015 y 2016. Además, acreditan que las cuentas de la entidad expresaban la imagen fiel y cumplían siempre con la normativa.

Los auditores deben confirmar si los estados financieros del banco representan la imagen fiel de la situación financiera y los resultados de la entidad según la normativa vigente. El informe, al que Diario16 ha tenido acceso, recuerda que no es papel de PwC detectar fraudes, sino constatar la conformidad de las cuentas con la normativa contable, de tal forma que expresen la imagen fiel del Banco Popular. Así lo hicieron a lo largo de los ejercicios auditados por PwC.

La consultora realizó su trabajo siguiendo las Normas Internacionales de Auditoría Españolas (NIA-ES) y «concluyó que los estados financieros del Popular se habían elaborado de acuerdo a las normas contables aplicables en cada momento». Además, tal y como publicamos en Diario16, reconoce que el marco normativo eran las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Las auditorías de PwC no pusieron ningún tipo de oposición o salvedad a las cuentas del Popular de la etapa previa a Emilio Saracho porque la información financiera de la ampliación de capital y del ejercicio 2016 cumplieron de forma completa el marco normativo. Por otro lado, PwC señala en su informe que, a pesar de las continuas modificaciones e interpretaciones que hacía el supervisor, el Popular también cumplía con la normativa contable en materia de refinanciaciones.

Respecto a la clasificación de activos, el documento de PwC señala que los clientes no se clasifican como dudosos solo porque haya que refinanciarlos. Los bancos refinancian porque la devolución del préstamo depende de que vaya bien el negocio del prestatario. Con la crisis, el BdE introdujo nuevas interpretaciones sobre la clasificación contable de los clientes y de los créditos refinanciados. La Circular 4/2004 no establecía ningún criterio sobre la clasificación contable de las operaciones refinanciadas. La Circular 4/2016 sí.

La Carta Roldán

El informe de PwC hace referencia a la denominada como «Carta Roldán», que fue enviada por el Banco de España en abril de 2013. Ahí se hacían una serie de recomendaciones sobre el tratamiento contable de las operaciones refinanciadas. No era una norma jurídica, pero lo aplicaron todas las entidades, también el Popular, y aumentaron los cargos a resultados por deterioro del valor de los créditos.

Desde 2013 a 2016 se produjo el proceso de adaptación a los nuevos criterios en el que la comunicación entre el supervisor y el Popular fue constante. En este periodo de tiempo, según señala el informe de PwC, el Banco de España El Banco de España no emitió ningún requerimiento al Popular, lo que indicaba que estaba satisfecho del resultado y que el Popular no dejó de cumplir las recomendaciones de la Carta Roldán.

No hubo cambio de política de refinanciación

El documento de la consultora señala con contundencia que el Popular no cambió sus políticas en materia de refinanciaciones entre 2013 y 2016. La Circular 4/2016 endureció los criterios y estableció criterios objetivos para identificar y clasificar a los refinanciados.

Además, da un duro golpe al juez Calama al afirmar que Este cambio de criterios no implica que lo anterior no fuera adecuado, pues simplemente estaba basado en el marco de referencia aplicable. Los cambios normativos se aplican de forma prospectiva, desde que entran en vigor. No modifican ejercicios anteriores, es decir, lo contrario que pretendía el instructor.

Ampliación de capital de 2016

El informe señala que, en noviembre de 2015, el BCE comenzó una inspección de las refinanciaciones que se alargó a los primeros meses de 2016. Los resultados de la inspección no fueron comunicados a PwC hasta septiembre de 2016. BCE y Banco de España autorizaron la ampliación de capital sin considerar que los resultados de la inspección tuvieran que estar registrados en los estados financieros de marzo de 2016 (que son los que se utilizaron para la ampliación) ni que se modificaran los estados de 2015.

En noviembre de 2016 el Popular recibió un requerimiento a causa de la anterior inspección. PwC verificó que el Popular atendió ese requerimiento en sus estados financieros de 2016 de forma prospectiva tras acordarlo con el BCE, como se aplica en todas las inspecciones de Banco de España y BCE.

PwC concluyó que Banco Popular cumplió con la normativa contable aplicable en cada momento en la valoración de activos inmobiliarios, tanto en tasaciones como en el modelo utilizado.

La norma aplicable (NIIF 5) no establece una metodología específica ni una periodicidad concreta para las tasaciones. El BCE propuso en 2014 (durante los AQR, revisión de calidad de los activos) utilizar la metodología Royan Institute of Chartered Surveyors (RICS).

La Circular 4/2016 estableció que los valores de tasación de los inmuebles debían determinarse a través de un informe de una sociedad de tasación oficial y según los criterios ECO. También introdujo también modelos matemáticos complejos basados en los historiales de ventas y un periodo de transición para actualizar las tasaciones a ECO.

El informe de PwC señala que, a pesar de que la Circular 4/2004 no incluía esto, el Popular tenía el 95% de los activos con una tasación actualizada en 2015 o 2016 y el 86% de fueron realizadas por sociedades de tasación oficiales.

En 2016, Deloitte y la Unidad de Valoración Interna del Popular ayudaron a KPMG a verificar el modelo de valoración de los activos. En 2014 el BCE hizo los AQR (examen exhaustivo de la calidad de los activos «Assets Quality Review» y los test de estrés). Popular superó dicha revisión, lo que demostraba que cumplía con la normativa contable vigente en refinanciación y activos adjudicados.

KPMG (2015), E&Y (2016) evaluaron la política de deterioros crediticios y activos adjudicados (provisiones) del Popular y no destacaron desviaciones significativas respecto a las normas contables en los estados financieros.

Por tanto, el informe de PwC provoca que a Calama «no le salgan las cuentas» porque, precisamente, demuestra que la estrategia de dejar de investigar la etapa de Emilio Saracho y centrarse en las etapas anteriores ha sido una pérdida de tiempo y, para algunos, de dinero.