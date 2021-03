Aunque las relaciones del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, hace tiempo que a todas vistas no eran buenas. Declaraciones contradictorias y algún que otro rifirrafe ya evidenciaban que el «noviazgo» entre el Partido Popular y Ciudadanos de Madrid no pasaba por sus mejores momentos. No obstante, desde que Ayuso anuncia la convocatoria electoral, las declaraciones de Aguado cobran especial dureza y ahora acusa a Ayuso de dinamitar 250 millones en ayudas por haber convocado elecciones.

Así, Ignacio Aguado, en su cuenta de Twitter tacha de irresponsable a Isabel Díaz Ayuso y le reprocha que su adelanto electoral impide que prosperen los presupuestos en los que estaba incluido el abono joven de 26-30 años, a 30 euros; 85 millones para autónomos y 32 millones para familias vulnerables.

La convocatoria de elecciones de Ayuso dinamita los presupuestos e impide aprobar:



👉 250 millones en ayudas directas a la hostelería.



👉 Abono joven de 26-30 años, a 30 euros.



👉 85 millones para autónomos



👉 32 millones para familias vulnerables.



¡Qué irresponsabilidad! — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) March 12, 2021