La vicesecretaria general y portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha llamado hoy a los madrileños y las madrileñas a votar al PSOE y a Ángel Gabilondo el próximo 4 de mayo “en legítima defensa”, porque “nos jugamos nuestra democracia”. “Hay que conseguir que se mueva todo el voto progresista, que se mueva todo el voto socialista”, porque “frente al miedo, voto socialista; frente al odio, voto socialista; frente el fascismo, voto socialista. Y si hablan como fascistas, gestionan como fascistas y se comportan como fascistas, son fascistas”, subrayó.

Adriana Lastra durante su intervención en el acto de Getafe, foto Agustín Millán

En un acto en Getafe, en apoyo a sindicalistas afectados por el artículo 315.3 del Código Penal recientemente derogado en el Congreso, Lastra denunció que “el discurso de odio que está alimentando la extrema derecha y también el PP, cuando les abre las puertas de las instituciones y blanquea su discurso, está generando que se pretenda acabar con el pluralismo político, que fue uno de los grandes logros de la Transición y de la democracia española”. Como ejemplo de ello, recordó las amenazas que recibió un diputado por apoyar la investidura de Pedro Sánchez, el chat de militares retirados en el que amenazaban con fusilar a 26 de millones de personas o las cartas con balas que han recibido la directora de la Guardia Civil, el ministro del Interior y el ex vicepresidente segundo del Gobierno.

“Hablan de libertad cuando solo meten miedo, hablan de justicia mientras pisotean nuestros derechos. Pero lo contrario de la libertad es el miedo, porque con miedo no hay esperanza y si hay esperanza no hay cambio y eso es lo que quieren: meter miedo para que no haya cambio”, apuntó. En este sentido, añadió que “mal que les pese, en España hay un presidente socialista, en Getafe hay una alcaldesa socialista y en Madrid habrá un presidente socialista como Ángel Gabilondo”, señaló.

La vicesecretaria general también apuntó que la clase trabajadora de Madrid nos jugamos en estas elecciones “nuestros barrios y ciudades tal y como las conocemos; nos jugamos nuestro centro de salud; que nuestros sanitarios tengan un trabajo bien pagado; una educación pública de calidad; que nuestros maestros tengan un empleo digno y bien pagado; no tener que ir hacinados en el transporte público; los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, que están en peligro. En definitiva, “nos jugamos el patrimonio de lo que no tienen más patrimonio que los servicios públicos”, dijo

Asimismo, Lastra consideró “indignas” las palabras de Ayuso llamando mantenidos a quienes están en las colas del hambre y pidió para Madrid “un presidente digno, que de lo que se ocupe es de que no existan las colas del hambre, porque todo el mundo llega a fin de mes” y le deseó a Ayuso que “ni ella ni nadie de su familia tenga que acabar nunca en una cola del hambre”. También denunció la criminalización que hace los menas con las campañas “indignas, asquerosas y racistas para meter miedo”. “Hay que decirles que su obligación es hacer que esos niños tengan una vida digna, porque son niños, vengan de donde vengan y tienen también sus derechos y España es un estado social y democrático de derecho que vela por sus menores”, remarcó.

Durante el acto, Lastra celebró que por fin se haya conseguido derogar el artículo 315,3 del Código Penal, que castigaba con cárcel a los piquetes, que tanto “dolor y miedo” ha causado, ya que suponía “la criminalización del sindicalismo, del derecho a huelga y de la clase obrera, porque lo que pretendían era meternos miedo para no salir a las calles a reivindicar nuestros derechos”, dijo.

En este sentido, aseguró que la lección que hay que extraer es que “los derechos no nos los regalan, los derechos se arrancan, se reivindican, se conquistan y solamente es necesario que en unas elecciones gane la derecha para que nos los quiten”.

Por ello, se mostró orgullosa de pertenecer al PSOE, “un partido centenario cuya historia está tejida con el hilo de la libertad en este país”.

FÉLIX BOLAÑOS

También ha participado en este acto Félix Bolaños, secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE y secretario general de Presidencia del Gobierno, quien ha denunciado que se estén “superando líneas rojas democráticas en esta campaña”; como esta misma mañana hizo la extrema derecha en el debate de la SER. “Hoy han legitimado amenazas de muerte contra personas de izquierda, las han puesto en duda y, de alguna manera, las han aplaudido”; y se ha preguntado si “esto tiene que ver con sus declaraciones de que somos el peor gobierno de los últimos 80 años”

“¿De qué están hablando?, ¿acaso de que “prefieren gobiernos en los que se encarcelaba a la gente y se les expulsaba de su país, se acababa con su libertad o incluso con su vida?”. “¿Eso es lo que queremos en la Comunidad de Madrid? Tenéis en la mano el día 4 acabar con esta inmundicia de la extrema derecha. No faltéis ninguno”, añadió Bolaños.

Bolaños ha denunciado también las lamentablemente famosas declaraciones de Ayuso humillando a los que acuden a las colas del hambre, que encima han sido aplaudidas por sus correligionarios, demostrando así que, “en lo moral, no hay nada peor que el PP, ya que son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes”. Pues bien, “yo querría que mi comunidad la gobernara un presidente con corazón”, añadió.

A su juicio, el PP de Madrid “es la más extrema de todas la derechas de España” y, “potenciada ahora por la extrema derecha, ¿os imagináis lo que puede salir?”. Bulos, xenofobia y racismo –como se ha visto en el cartel de los MENA-, que en realidad es clasismo frente a unos pobres a los que “no soportan”, añadió.

SARA HERNÁNDEZ

Por su parte, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha destacado la importancia de un acto como el de hoy, en el que se ha recordado la derogación, tal y como se comprometió el PSOE, del artículo 315.3 del Código Penal, que castigaba con cárcel a los piquetes. Para Hernández este hecho demuestra “la importancia de la defensa de los derechos y su fortalecimiento”, a la vez que “reivindica” la labor que, para la consecución de tal objetivo, llevan a cabo los sindicatos y los partidos de izquierda.

Hernández ha alertado frente a esa “extrema derecha del odio, de la confrontación, del debilitamiento del Estado del Bienestar, que quiere gobernar las Comunidad de Madrid a partir del 4 de mayo” y ha llamado a votar a los partidos de izquierda, “que dicen ¡basta ya! a la extrema derecha” y que apuestan por “seguir trabajando por los derechos y por la igualdad, que es la verdadera base de la libertad”.