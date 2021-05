A falta de amnistía, indultos

- Publicidad-

El indulto es la herramienta jurídica que se está planteando el Gobierno de España para poner fin a la terrible situación que están viviendo los líderes catalanes que llevan más de tres años privados de libertad por haber promovido el referéndum del 1 de octubre.

No es la mejor opción, qué duda cabe. Precisamente los propios presos políticos rechazan la posibilidad de ser indultados porque consideran que no se arrepienten de lo que hicieron, y por ello, ni van a disculparse ni entienden que tuvieran que hacerlo. Lógico: poner urnas, por mucha desobediencia que sea, no deja de ser eso: poner urnas para consultar a la gente su opinión sobre alguna cosa.

El PP recogiendo firmas y Cataluña, a tragar

¿Acaso no hizo algo similar, aunque de otra manera el PP cuando pidió firmas por toda España para tumbar el texto del estatut de autonomía catalana, después de haber sido refrendado por el Congreso, por el Senado y por la propia ciudadanía de Cataluña? Evidentemente al PP no le advirtió el Constitucional que eso de ponerse a recoger firmas para promover que se tumbara una norma suprema regional estaba mal en una democracia, por eso no hubo desobediencia ni golpecito de Estado ni nada por el estilo. Pero el PP se dedicó a recabar apoyos para generar debate público y social que les respaldase de cara a su puesta en marcha de la maquinaria del Tribunal Constitucional, que finalmente, terminó tumbando algunos de los preceptos del estatut. Y por cierto, después de los recortes del TC, no se le volvió a preguntar a los catalanes y a las catalanas si les parecía bien cómo había quedado SU estatuto.

A tragar. Cataluña a tragar.

Los indultos, una «gracia real»

Resulta que los indultos son una manera de borrar los años de condena que te quedan por cumplir. Pero no borran tus antecedentes penales, porque se considera que has cometido un delito y que se te «perdona». Es una «gracia» de su majestad el Rey, que es quien finalmente lo firma, a propuesta del Gobierno. Suena hasta medieval y todo.

La mayoría de los presos políticos han pasado olímpicamente de pronunciarse al respecto, cuando el Supremo les ha pedido su opinión. Lo consideran una trampa, y obviamente lo es. Porque algunos esperan que pidan perdón «por lo que hicieron», algo a lo que Cuixart respondió con la contundencia y claridad que le caracteriza. No sólo no se arrepienten, es que en su caso, ha afirmado que lo volverá a hacer.

Cuixart, el terrible

Sí, Cuixart es así de terrible: es capaz de volver a poner urnas en las calles para que la gente opine. Incluso, hasta de la independencia de Cataluña. Y por este motivo, hay quien considera que tiene que seguir entre rejas, porque es muy peligroso. Ya lo ve usted. Un señor que consiguió desmovilizar a cientos de personas y mandarlas a sus casas, que les habló de tú a tú, junto a Sánchez, y que hizo que todo el mundo se diera media vuelta y siguiera protestando pacíficamente una y otra vez. Ese es Cuixart: el espíritu más hippie, más pacifista y más lleno de amor entre los líderes sociales que se pueda ver. Y en la cárcel está.

Amnistía

La opción que plantea el independentismo, y que sería la más justa y lógica, no es la del indulto, sino la de la amnistía. Esta se utiliza para borrar con una «goma mágica» lo sucedido en cuanto a condena se refiere. Supone que lo que se ha hecho no se va a considerar delito, se pasa página y no quedan ni antecedentes penales, ni hay que pedir perdón ni tiene que firmar nada el rey. Será el Parlamento el que lo acuerde y tiene un carácter general, en cuanto a todos los hechos que hayan sido condenados, dentro de un contexto político social.

¿Sabe cuándo se aplicó la ley de amnistía en España? Durante la transición, para «borrar» de la historia las agresiones tales como asesinatos, violaciones, torturas, cometidas durante la dictadura franquista. Y de esta manera fue cómo se libraron de ser juzgados personajes tan siniestros como Billy el Niño: uno de los principales torturadores de la Policía.

Pues ni las desapariciones, ni los bebés robados, ni los asesinatos ni las torturas se pudieron juzgar en su momento porque la ley de amnistía hizo una tabla rasa para todos. Por aquello de llevarse bien y no remover la mierda. Ya ve usted. En aquel momento, la amnistía le pareció bien a gran parte de la sociedad española (o eso nos quisieron hacer creer). Pero ahora algunos, muchos de ellos cercanos a aquellos amnistiados, montan en cólera al ver que puedan quedar libres los que han puesto urnas para preguntar.

Los indultos no son la mejor opción, pero a falta de amnistía, que sería lo justo y lo decente, será el remedio que ponga algo de sentido común a esta barbarie que se está cometiendo contra el independentismo catalán.