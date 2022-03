7 mujeres trans en un mundo de posibilidades laborales

- Publicidad-

El 8 de marzo se reivindica el derecho de las mujeres a trabajar en igualdad de condiciones. Pues bien, en España, las mujeres trans pese a ser en muchos casos personas altamente cualificadas, muchas están en situación de desempleo, y el 77% han sufrido discriminación a la hora de encontrar trabajo.

Como sé que eres una persona inclusiva, te animo a dar de alta tu empresa en el programa Yes we trans de la FELGBTI+ que promueve la inserción laboral de personas trans y mentoring a las mismas.

Por si dudas de su capacidad, he hecho un par de preguntas a 7 mujeres trans cuyas profesiones son: militar, policía, farmaceútica, informática, diseñadora y estilista de vestuario de una serie de Netflix, y jubilada. Las preguntas son ¿Cuál es tu objetivo vital? y ¿Qué mensaje quieres transmitir?

Alicia de Benito: farmaceútica y estudiante de perfumería

“Mi objetivo es hacer trascender un antiguo arte como es la perfumería, así como fusionarlo con otras de mis facetas artísticas. Me encantaría continuar mi camino como modelo en sesiones no convencionales fusionando éstas representaciones. Creo que es importante para mi traer lo nuevo.

Tras estudiar farmacia y medicina, trabajé en una farmacia para ayudar a los demás, hasta que concluí que el arte es a veces más sanador, trascender la sociedad ayuda a millones de personas a la vez, aparte de a una misma.

La tragedia Covid me enseñó eso y a su vez cambió mi trayectoria. La frustración de no poder hacer nada, la agresividad de la multitud, la hipocresía, la devastación, entendí que las soluciones que proponía desde la farmacia acerca de la anosmia, formulación de geles hidroalcohólicos con olores, podrían cambiar más el mundo que un debate infinito sobre la cura de éste. Entendí que mi lugar era otro.

A día de hoy no sé cuál será el próximo paso, pero eso hace de la vida un lugar más excitante”.

Emma: diseñadora de moda e ilustradora

“Como todo el mundo, mis objetivos han ido cambiando en las diferentes etapas de mi vida y así seguirá siendo. Aún así, mi máxima es poder disfrutar de la compañía de mi familia y amistades sin importar las adversidades. Son mi ancla a la vida y gracias a ellos puedo estar donde estoy ahora. Aún así en esta etapa de mi vida me encuentro con el objetivo de abrir mi propia marca de moda. Que me permita encontrar el equilibrio entre mis pasiones artísticas y mis valores. Donde la artesanía, la sostenibilidad, y el valor social, sirvan para dejar un mundo mejor.

Rompe las reglas para crear de nuevas. Como mujeres trans hemos tenido que vivir un camino diferente al de la mayoría de mujeres cisgenero. Nuestra realidad nos permite reescribir la idea de ser mujer y romper los estereotipos que nos han encorsetado durante tanto tiempo. Para crear nuevos modelos tan individuales, únicos y bellos como cada una de nosotr@s”.

Estrella Sanz: militar

“Mi objetivo vital es que cada persona sea ella misma, sin ataduras y sin reproches ni oposición, siempre que no se haga mal a un tercero. El no ser esclavo de ideologías, culturas, religiones, la sociedad, la educación recibida, la carga familiar o de personas próximas, y todo el conjunto de educaciones limitantes que hacen que otras personas te puedan juzgar según sus criterios, no te acepten; y no te permitan o te mediatizan a la hora de poder ser uno mismo, con mis criterios e ideas propias que me hacen “yo” respetando mi individualidad aunque sea muy distinta a la de otros.

Quiero transmitir un mensaje de IGUALDAD con mayúsculas, que no feminismo, pues no solo es en el ámbito del género, sino en todos los aspectos de la vida, en el trato, el trabajo, la remuneración, social, etc. sin que tengan que influir todas las limitaciones antes indicadas. IGUALDAD entre personas cis y personas trans, entre heteros y homos, Ojalá desaparezca pronto el termino LGTBI porque ya sea innecesario al tratarnos todos como iguales.

Un mensaje de SÍ SE PUEDE. Se puede ser tú y se consigue siempre que te quieras y tengas claro tu objetivo. El que no te acepten ya no es asunto tuyo, el ser TÚ”,

Marta Reina: policía

“Soy una mujer transexual, inicie mi tránsito en el 2014 y me convertí en la primera mujer policía de Cataluña. Después de considerar el seguir adelante con mi lucha para dar luz a este colectivo silenciado, pero después de un tiempo, decidí apartarme de esa lucha, mi objetivo se convierte en un lago viajé de 11.000 kilómetros.

Veinte años en la policía, depende de cómo los hayas vivido, son muchos años y un calvario que yo ya he acabado, y lo más importante se me acabo la pila vocacional para dar paso al síndrome de Burnout, lamentablemente muy normal en este país.

Ahora soy estudiante de ciencias de la salud y medicina tradicional China, espero en breve poder marchar a Shanghái, mi segunda ciudad, en ella estudié en la universidad y me siento como en casa. Dar este vuelco a mi vida no ha sido fácil y requiere mucho esfuerzo y dedicación, pero como dijo Lao – Tse “Un viaje de miles de kilómetros debe comenzar por un solo paso”

Miranda Lujan: Estilista y responsable de vestuario en una serie de Netflix

“Creo que las metas más importantes que me he propuesto en mi vida ya las he conseguido. Ahora, queda seguir trabajando para mantener todo por lo que he luchado y seguir creciendo personal y profesionalmente, cada día pido crecer para ser mejor persona.

Llevar un mensaje de tolerancia, de respeto e inclusión ya que estamos en un siglo donde nos tenemos que respetar, que entendamos que somos seres humanos, que nos ayudemos unos a los otros, que todos somos iguales y tenemos el mismo valor, que ayudemos a quien nos necesite. Yo necesitaba que alguien me escuchara en mi adolescencia, pero solo recibí rechazos por verme diferente. Cuando empecé mi transición, prometí escuchar y a ayudar a cualquier persona que me pidiera ayuda. A veces solo necesitamos unas palabras de apoyo para seguir adelante. Cada día me levanto positiva y tratando de hacerle la vida más fácil a todo el que pase por mi lado”.

Natalia: informática

“Soy informática y mujer trans. Comencé la transición con 40 años. Como muchas chicas alternaba el ir vestida de chico en el trabajo por temor a un despido y el ir vestida como yo sentía. Sin embargo, el día que fui como yo era en realidad, puedo decir que fue uno de los mejores de mi vida, hoy en día sigo trabajando en la misma empresa sin ningún problema, y recibiendo mucho cariño. Mis objetivos en parte se han cumplido, como informática me siento plena y después de haber vivido una vida entera siendo lo que no era, estoy orgullosa de ser la mujer que soy.

En una sociedad en la que los derechos humanos son amenazados con ideologías extremas, el mensaje es claro, no hay que tener miedo a poder expresarnos como somos, ni siquiera a nuestros miedos que son los que nos impiden avanzar. Cada persona trans hace su transición y no importa la edad a la que se comience, soy un ejemplo de que se puede empezar una transición a una cierta edad teniendo un trabajo estable y sentirte apoyada”.

Patricia: jubilada. Antes Tecnica en Instalaciones de Refrigeración (35 años) y Tecnica de Mantenimiento General en la residencia geriátrica (los últimos 8 años)

“Mi objetivo en estos momentos de mi vida es continuar creciendo como persona y mujer, vivir tan intensamente como pueda ser mi nueva identidad, y expresarme como quien soy y he sido siempre, una mujer sin más miedos ni temores que los de cualquier otra persona que vive en una sociedad que excluye la diversidad de forma automáticamente normativa y binaria, seguir luchando por la harmonía entre sexos, por una sociedad donde el binarismo excluyente desaparezca, y por la igualdad de oportunidades para todas las personas humanas. Una sociedad libre, que no estigmatice por ser diversa sino al contrario, que la diversidad sea una riqueza universal.

Me gustaría saber y poder transmitir que otra realidad social es posible, sin miedos a sabernos “todes” distintas y diversas, sin miedo a experimentar y conocernos más y mejor, a que nadie nos marque caminos que nos dividen, a expresarnos con libertad en todos los ámbitos, que podamos saber y transmitir a las generaciones futuras de qué hablamos, cuando decimos que genero y sexo no son lo mismo pero que van de la mano, que somos plurales y que en ello radica una de nuestras mayores riquezas universales”.

Muchas gracias a Alicia, Emma, Estrella, Marta, Miranda, Natalia y Patricia por ser como sois y hacer lo que hacéis.

A ti, que has leído hasta aquí, espero que sus respuestas refrenden tus valores, y pases a la acción, apuntando ya mismo, tu empresa al programa YES, WE TRANS. Porque para cambiar el mundo, se empieza por tu entorno.

Gracias.

GO!