Seguramente has notado cómo hablar de cannabis está cada vez más normalizado y es que no hay una farmacia o supermercado que no venda un producto derivado del cannabis. Serás capaz de encontrarlo como suplemento alimenticio, infusión o crema de cannabis. ¿Qué ha ocurrido con el cannabis y por qué ya no se sataniza como antes?

En esta oportunidad de ayudaremos a despejar algunas de las dudas más frecuentes que tienen los usuarios sobre el cannabis, lo cual te ayudará a entender por qué cada vez son más las empresas que apuestan por la investigación científica para sacar el máximo potencial de las propiedades de esta planta.

1. Fumar marihuana ayuda a dormir

Quienes fuman marihuana para conciliar el sueño es porque disfrutan de los beneficios de uno de sus cannabinoides, el CBD. Podemos afirmar que es una realidad, pero realmente no es necesario fumar esta planta para aprovechar los atributos de este componente, ya que existen muchas empresas que han creado aceites, infusiones y suplementos diseñados para que aproveches únicamente el CBD y sus efectos relajantes, que ayudan a combatir la ansiedad.

Esto quiere decir que, si el hábito de fumar no va contigo, tienes a tu disposición un montón de opciones para recibir los mismos beneficios e incluso de una forma más saludable.

2. El cannabis te conduce a drogas más fuertes

Este es uno de los mitos más utilizados para avalar la prohibición del cannabis. La verdad es que no existe evidencia científica que vincule el consumo de drogas duras con el consumo previo de cannabis. Por ejemplo, en Europa hay más de 15 millones de personas entre 15 y 34 años que afirman haber probado el cannabis, pero solo 900 mil admitían haber probado la heroína.

Ciertamente, el cannabis posee un componente llamado tetrahidrocannabinol (THC) que altera la función cerebral, el estado de ánimo y la percepción, dando esa sensación de “subidón”. Sin embargo, existen decenas de variedades más potentes que otras, así que siempre puedes hacerte con una que contenga niveles de THC más bajos para un efecto suave y sean más ricas en CBD.

3. Fumar marihuana es mejor que fumar tabaco

Los riesgos de fumar marihuana son relativamente más bajos que los del tabaquismo. Sin embargo, para que esto sea una realidad, es necesario consumir variedades puras y no mezcladas con químicos que pueden ser cancerígenos. Por esta razón, muchas personas en Europa compran las semillas de cannabis y las cultivan en sus propios domicilios.

De esta forma, tienen la garantía de que están accediendo a un producto 100% natural sin ningún tipo de residuos. Ahora bien, en ningún caso está recomendado fumar cannabis de manera prolongada, ya que, en el largo plazo, sus efectos broncodilatadores hacen que los pulmones absorban mucho más sus componentes, derivando en casos de bronquitis crónica y tos intensa.

4. Existe la clonación de cannabis y esquejes

Para muchas personas aún es un misterio la clonación de cannabis y el hecho de extraer esquejes de plantas de cannabis . Sin embargo, cultivar un esqueje a partir de uno de los brotes de una planta original, bien sea autofloreciente o fotodependiente es una realidad y representa una de las formas más sencillas de generar una planta de cannabis con cualidades idénticas a las de su planta madre.