3 tipos de luna de miel con el mar como protagonista

En Latinoamérica se dice que «en el mar la vida es más sabrosa», pero si además le sumamos una luna de miel, la experiencia será inolvidable. Aquí sugerimos tres propuestas diferentes para que disfrutéis del momento más especial para una pareja: ¡el primer viaje de recién casados!

Disfrutar de una luna de miel en la playa

¡Ufff! Planificar una boda es de lo más agotador… y luego viene la fiesta. Por eso para los novios es tan tentador darse unas merecidas vacaciones de luna de miel en la playa a orillas de aguas cristalinas, arena blanca y clima soleado…

¿Suena bien?

Aunque parece la descripción del paraíso, en realidad estamos hablando de Cancún en México. Este precioso destino se ha ganado fama mundial y no es por casualidad.

Allí podréis elegir entre dos zonas: el área tradicional, con un pintoresco casco histórico, ideal para dar paseos de la mano o la lujosa zona hotelera, caracterizada por contar con los mejores resorts del país, a orillas del mar.

El plan perfecto en Cancún es reservar en un hotel deluxe con todo incluido (comidas, spa, excursiones…), practicar snorkel para ver arrecifes coralinos, bucear en el Museo Subacuático, ¡y nadar con el temible tiburón ballena! ¿Os atrevéis?

Otras playas increíbles: Máncora en Perú, Santa Marta en Colombia, Cala Violina en Italia…¡hay un sinfín de opciones!

Viajar a una isla

¿Quién no ha soñado con perderse en una isla paradisíaca con su amante? Hawaii es ese destino en el que querrás quedarte a pasar toda la vida con esa persona especial. Si no lo crees, es porque aún no habéis tenido la oportunidad de conocer sus exóticas playas de arena dorada, enmarcadas en una vegetación espectacular.

En medio de un ambiente muy romántico, podréis disfrutar de una auténtica fiesta hawaiiana al ritmo del ukulele y con la mejor piña colada de toda vuestra vida.

Además, en Hawaii se puede practicar senderismo y otros deportes de aventura, ya que cuenta con riscos escabrosos y rutas selváticas que llevan a preciosas cascadas. Por supuesto, no dejéis de nadar de con los amigables delfines. ¡Os encantará la experiencia!

Otras islas encantadoras: Islas Polinesias, Costa Rica, Cuba.

Hacer un crucero

Si hay un plan verdaderamente memorable para los recién casados, es un viaje en crucero. Tener la oportunidad de disfrutar de la inmensidad del mar, al lado de la persona que amas, no tiene comparación. Además… ¿A quién no le gustaría imitar una escena romántica como la de Rose y Jack Dawson?

Crucero por Europa

La oportunidad de descubrir al Viejo Continente a través de sus costas, es una propuesta más que tentadora. Imagina pasar una semana disfrutando de los paisajes más increíbles, con la oportunidad de conocer hasta 5 países diferentes en el mismo viaje. Comer en cada puerto, comprar souvenirs y conocer gente nueva, son solo algunas de las ventajas.

Crucero por el Caribe

Muchas parejas eligen huir del frío y buscar el calor caribeño abordando un crucero de lujo, con parada en las mejores islas y costas del Mar Caribe. Estos viajes se caracterizan por sus increíbles fiesta abordo, zonas relax y un espectacular ambiente tropical. ¡Imperdible!