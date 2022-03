11M. 24 meses de cuenta atrás (I)

- Publicidad-

«La palabra secreto es repugnante por sí misma. Aunque se vista con un velo de misterio y encanto no ha de engañarnos. Nos hemos opuesto históricamente a las sociedades secretas, a juramentos secretos y a procedimientos secretos que se basan en métodos encubiertos. Un sistema tal, hace uso de vastos recursos humanos y materiales, expoliando al Pueblo para construir una maquina alternativa al Estado. Esta máquina combina operaciones de inteligencia, militares, diplomáticas, económicas y tecnológicas. Sus preparativos son ocultos, no se publican. Sus errores son enterrados, no salen en los periódicos. A sus disidentes se les trata de silenciar. Os pido encarecidamente, compatriotas, vuestra ayuda en la tremenda tarea de informar y alertar a la población, y, al mismo tiempo, exponer a los agentes que se mueven en la noche oculta ».

Pocas veces han sido tan oportunas estas palabras del Presidente John Fitzgerald Kennedy, JFK, y no sólo en el ámbito político de EEUU, sino también en el internacional y en nuestra propia esfera hispánica.

El asesinato de JFK y otros golpes en la Historia reciente de EEUU (como el 11S) se clarifican, de manera total o relativa, considerando la acción de sociedades secretas, de naturaleza masónica o no.

En la Historia reciente de España, el equivalente al asesinato de JFK es, según algunos analistas e historiadores, el de Carrero Blanco (negativa a la OTAN, a una política prosionista y creación del Proyecto Islero) y el equivalente al 11S es el 11M (cuya numerología, no casual, explicaremos, Dios mediante, en futuros artículos de esta serie que hoy iniciamos en Diario 16).

El pasado 11M de este año 2022 empieza la cuenta atrás, de 24 meses, para que el mayor atentado de nuestra Historia prescriba como atentado terrorista. El que fuera considerado como Crimen de Lesa Humanidad o Golpe de Estado cambiaría las cosas y lograría que los malditos responsables (aún vivos muchos de ellos, no así el »fontanero» de la Moncloa por años) recibieran la justa retribución en este mundo.

Con este fin, y teniendo en mente las palabras de JFK, nos ponemos a esta tarea en Diario 16, un Diario que tiene un amplio y acrisolado compromiso con la verdad o, usando el lema de las víctimas de todo atentado, con la Memoria, la Dignidad y la Justicia. Dios Nos Ayude.