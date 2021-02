Els poders socials dominants, dits forces fàctiques, mantenen el costum del secretisme, de l’amagar-se davall de tots els racons on el poble no en tingui accés, per la ignomínia dels costums en tots els àmbits on ostenten les preeminències de les falses supremacies, que ho són els àmbits estrictes de les forces armades.

El franquisme va donar total cobertura als caps nazis, oferint-los refugi protecció, Franco en la guerra que va endegar contra la República establerta en la guerra contra la República espanyola 1936 al 1939, va acumular una fortuna d’un milió de pessetes, mentre anava assassinat i tirant amb indigne indecent inhumà menyspreu propi del dictador com ell s’atribuïa “por la gràcia de Dios”, una acció simultània fou el donar amb tot l’agermanament per sobre de l’amistat als caps nazis, va protegir a més de 40 nazis, amb un dels nefastos personatges en tindrem prou per saber-ho, tanmateix el simple mètode fou el mateix per a tots.

Situo al nazi belga való Leon Degrelle com un dels que he mencionat col·laborador en directe del cap Hitler el gran criminal arribant a l’assassinat de 6 milions de jueus. Degrelle gran activista va col·laborar amb la Gestapo per demostrar el seu afany de ser un perfecte assassí. Franco va refugiar amb tota la riquesa a més 40 caps dels nazis, Leon Degrelle milionari gràcies a l’ús de les armes va comprar una luxosa finca a Màlaga. L’any 1.946 davant les peticions d’extradició que van fer les nacions europees després del Congrés de Nuremberg. Així la persecució dels dirigents nazis que volia Europa, Franco va negar l’extradició negant l’ajut de les nacions europees; ans al contrari els va protegir fingint durant quinze anys i l’exemple és Degrelle, que va canviar-li el nom per el de José Ramon Ramirez Reina.

Intercalo la manifestació a la capital de la metròpoli espanyola que van fer els assassins falangistes del dia 16 de febrer proppassat, si fa uns pocs dies on una va fer un discurs mereixedor del més gran ordre a la indecència humana l’acte inhumà i plenament anacrònic de la metròpoli, no correspon per res als demòcrates de la ciutat de Madrid.

La falange el 1.934 va apallissar al carrer Tallers de Barcelona, al President Lluis Companys. Emperò la gran massacre la van fer als Pirineus on van acarnissar-se contra tots els que anaven a l’exili per salvar la vida. Alhora l’any 1.940 i més molts anys endavant a la Platja de la Bota de Barcelona, afusellaven dues-centes persones diàries, els que podien lliurar-se’n, els esperaven als Pirineus i els sorprenien traïdorament els grups de falangistes per massacrar-los. Si allà, als Pirineus els falangistes van lluir-se d’elogis de l’extrema dreta per la sanguinària tasca de matar a famílies senceres que passant els Pirineus volien salvar la vida.

El 1.978 en la falsa transició la falange va passar l’aprovat directe per continuar la trista i sanguinària història, en una democràcia falsa, com es pot comprovar en ple segle XXI, en el 2.021, no cal repetir-se, la maldat l’odi acumulat contra jueus, contra catalans, contra tot el que se’n adversari el consideren enemic.

Esmentar el “raper” Pablo Hasél, que per les seves cançons on denuncia la corrupció absoluta de la monarquia en els vessant morals, el cívics sense oblidar la material, amb l’acumulació de fortunes, i la laxitud d’accions, la distensió la ignomínia gran i alt menyspreu envers la magnitud de la pobresa estesa en i per el regne d’Espanya. Mentre l’emèrit llueix una fortuna arrabassada al poble i el gran menyspreu al poble. La immoralitat l’acumula ell i el seu fill que li dic Felipe V+I, per el terrorisme del Felipe V, i ell el Felipe V+I, amb el silenci envers son pare que denota malgrat la simulació de no acceptar l’herència que té l’emèrit a paradisos fiscals Juan Carlos I, els tresors amb forma de pecúnia els fabulosos cúmuls de diners amagats sap Felipe V+I que els heretarà.