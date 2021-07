- Publicidad-

El debate sobre el consumo de proteínas animales que el ministro Garzón ha puesto encima de la mesa está sirviendo para que algunos políticos de la derecha caigan en la carne, pero en la carne de meme. Si el primero en hacer el ridículo fue Teodoro García Egea con un tuit en el que exaltaba las bondades de una grasienta parrillada, como si fuese la dieta más saludable del mundo, en las últimas horas ha sido el eurodiputado del PP y ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el que ha puesto un tuit que pasará a la historia por el número de carcajadas que ha provocado.

La exaltación de la «dieta mediterránea» que hace Zoido al acompañar su rechazo a la propuesta de Garzón con la foto de un plato de patatas fritas y un rebozado de carne que fulminaría a un diabético o a un enfermo de colesterol al primer bocado es sencillamente antológica. ¿Qué será lo siguiente que anuncie Zoido en su muro, el tabaco para respirar mejor y abrir los pulmones, el whisky como tónico relajante, el cristal como analgésico?

«Si algo bueno está teniendo la ‘guerra del chuletón’ es que se ha puesto sobre la mesa el debate sobre el excesivo consumo de carne, el impacto medioambiental que tiene esta industria y su encaje con un sector económico muy importante para nuestro país. Lo malo, que el nivel de muchas de las aportaciones que estamos escuchando es más de sobremesa con carajillo que de políticos con responsabilidades públicas», asegura el diario Público, que se ha hecho eco del tuit de Zoido.

De Zoido a Cañete

No hay demasiada diferencia entre la invitación de Zoido a suicidarse comiendo grasas animales y aquel Arias Cañete que destacaba las bondades de los yogues caducados. «Yo me peleo con mis hijos porque abro la nevera y me como un yogur con una fecha de cinco días más tarde y no me sienta mal», bromeó el ministro en octubre de 2013 para ilustrar que el Ejecutivo estaba buscando un sistema de etiquetado de productos más sofisticado para evitar el desperdicio de alimentos en la cadena alimentaria, en un comentario que ya es mítico.



Meses antes, arrancaba la sonrisa de los asistentes a un acto sobre el cambio climático al asegurar que él se duchaba con agua fría. Arias Cañete admitía entonces que había sido «un derrochador de agua», hasta que el presidente del Gobierno le hizo «ministro encargado del agua en España», de modo que ahora incluso prefería ducharse «con agua fría, antes de consumir medio litro más».

Una vez más, sus señorías del Partido Popular se están cubriendo de gloria con el nivel político que demuestran. Hace ya tiempo que esta gente convirtió la democracia en un circo, pero se superan a ellos mismos día tras día. El ministro Garzón no hace más que recomendar un consumo responsable de carne, tal como aconsejan las autoridades sanitarias, los estudios científicos y la Organización Mundial de la Salud. Pero no se trata ya de una campaña puesta en marcha por el Gobierno central por puro capricho del ministro, sino que las propias consejería de Salud de las respectivas comunidades autónomas van también por ese camino de aconsejar a la población que cuide su dieta y reduzca la ingesta de carne.

Sin embargo, algunos presidentes regionales tampoco están sabiendo estar a la altura. Los Núñez Feijóo, Revilla, García-Page y Lambán, entre otros, han salido en comandita a despellejar al titular de Consumo cuando sus respectivos gabinetes sanitarios no hacen sino recoger las mismas ideas de control en el consumo de la carne y las advertencias sanitarias que ha lanzado Garzón. Son incoherencias que no se entienden. Pero para contradicción, la foto de Zoido y su planto de fritanga. Este hombre es un figura.