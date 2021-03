El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido ante los medios junto a su vicepresidente de Ciudadanos, Francisco Igea, para mostrar una unidad ante la moción de censura del PSOE que ambos califican de irresponsable. La misma valoración hace el líder de la comunidad de haberse convocado elecciones como ha hecho Isabel Díaz Ayuso en Madrid con el apoyo de Génova. Así aprovecha Mañueco para dar un zasca a Pablo Casado y su equipo, con quien mantiene unas pésimas relaciones.

El presidente anuncia una reunión con Inés Arrimadas la próxima semana y descarta, con un Igea entregado a su causa, que vaya a prosperar la moción de censura.

El vicepresidente, por su parte, confirma una «absoluta confianza en la gente que se presentó con nosotros. No hay ninguna razón para desconfiar. Quien piense eso es que no les conoce como yo. No hay nadie dispuesto a cambiar de voto por una prestación. Es gente honrada y comprometida, lo mejor de nuestro partido», declara.

Igea responde por sus procuradores

Igea, así, responde por todos sus procuradores y asegura que «nadie apoyará al PSOE en esta iniciativa». Según sus propias palabras, «tenemos un Gobierno de coalición estable, no es del PP o Ciudadanos, es un gobierno de Castilla y León y de todos los ciudadanos».

El vicepresidente, que es quien manda en la comunidad, asegura que cuando deciden mantener la estabilidad de este gobierno «hablamos de los ciudadanos y quiero dirigirme a quienes nos votaron y decirles que pueden estar orgullosos porque somos gente que cumple sus acuerdos para hacer políticas distintas. Y quiero dirigirme a nuestros votantes, a nuestro partido, porque en política uno no se define con quién pacta sino por lo que pacta y por sus políticas».

Igea insiste en que «defendemos políticas de libertad y progreso y de transparencia, hacer accesible la información a todos los ciudadanos, con una transparencia de cristal, que ha multiplicado por cuatro las solicitud de acceso al a información».

Para Mañueco, que se deshizo en palabras para con Igea, «la intuición del vicepresidente ha salvado vidas y sólo por eso ya se justifican estos dos años y los dos que quedan de legislatura«.

No presumir

Igea, por su parte, asegura que «no presumimos de las cosas, las hacemos». Y pone como ejemplo estándares de su gestión la Sanidad, «con una gestión enteramente pública dedicada a conseguir la mayor eficacia y eficiencia», afirma.

Mañueco, por su parte, reconoce que «mantuve conversaciones con personas del PP y Cs en Madrid y en CyL y en ningún momento se me pasó por la cabeza la convocatoria de elecciones. Lo que necesita CyL es estabilidad. Es lo que ofrecemos desde la Junta, un gobierno conexionado. Seremos un gobierno unido, formado por dos partidos que trabajamos unidos. Que cuenta con el apoyo mayoritario de las fuerzas de CyL».

Las personas

El presidente aseguró también que «el acto que simbolizamos es lo que garantiza a los sectores económicos y a las familias que sufren los años de la pandemia. Mi única preocupación ayer, hoy y mañana son las personas de cyl. Y hoy es una irresponsabilidad una moción de censura y una convocatoria de elecciones».

Igea asegura que Mañueco le llamó y le dijo: «Mira Paco, pase lo que pase no convocaré elecciones porque la gente no lo entendería». A su juicio, «esta es la diferencia entre una persona que pone por delante a sus ciudadanos, y otra que pone por delante sus intereses», dice el vicepresidente de Castilla y León.

Arrimadas

Igea ha garantizado que no tema ningún pacto del PSOE con Arrimadas.

De hecho, la presidenta de Ciudadanos ha manifestado en este sentido que Cs no apoyará la moción del PSOE en Castilla y León. «No tenemos ninguna intención para nada de que prospere ninguna moción de censura del PSOE ni en Castilla y León, ni en ningún otro sitio», ha subrayado la líder de la formación naranja, quien ha dicho no entender la convocatoria de elecciones en Madrid porque «lo que pase en Murcia no tiene que afectar al resto de España»