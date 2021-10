Zapatero y Patxi López conmemoran hoy ante el árbol de Gernika los 10 años sin ETA

- Publicidad-

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el exlehendakari Patxi López y la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, intervienen en un acto en el que los socialistas vascos recuerdan los diez años transcurrido desde que ETA puso fin a sus acciones terroristas.

La formación socialista ha elegido la Casa de Juntas de Gernika como escenario para el acto porque representa las «instituciones vascas».

Para siempre la paz

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha comenzado si intervención afirmando: “Para siempre la paz, la no violencia, la justicia, la convivencia. Trabajemos y pongamos nuestro mayor empeño y nuestros mejores valores por la fraternidad. Las heridas permanecerán en nosotros, pero no nos prohibirán mirar al horizonte”.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha aludido este martes, sin referirse directamente, a las palabras del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que el lunes aseguró que «el dolor de las víctimas» de ETA «nunca debió haberse producido».

En un acto del Partido Socialista Vasco en Gernika, para conmemorar los 10 años del final de ETA, Zapatero ha subrayado la «especial transcendencia» de «esta década y este momento» para el País Vasco y para España. «Dicho está: no debió producirse. El dolor no se irá, pero respiramos mejor, miramos con más cariño, más afecto, a nuestros amigos a seres queridos, a los que no están».

La historia no se puede cambiar, pero el futuro sí

“Estos diez años tienen una especial trascendencia para el País Vasco. Nunca debió producirse. El dolor no se irá, pero respiramos mejor, queramos con más cariño a nuestros amigos y seres queridos. La historia no se puede cambiar, pero el futuro sí. La paz nos hace mejores a todos”, ha destacado Zapatero.

También ha insistido en que “la historia no nos da demasiados motivos para sentirnos orgullosos. La violencia, el uso de la fuerza, la negación… nos ha acompañado (…) Ser socialista es tener más deberes que derechos. tenemos la tarea de explicar, de compartir”, para evitar que se pierda la memoria o que se repita.

Matar no es defender ninguna idea

“Matar no es defender ninguna idea. Matar es solo matar. Nos unen nuestras lágrimas de recuerdo y las de las esperanza”. El expresidente ha querido dirigirse “a cada vasco y cada vasca para que fomente los consensos y los acuerdos paso a paso, sobre la memoria, sobre la rectificación, sobre el reencuentro”.

Somos ya una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria

“Todas las víctimas, a todas, las sentimos como nuestros hermanos y hermanas. El reconocimiento es un deber moral, cívico. No hay una sociedad que sea pueda llamar digna, si no reconoce a los que injustamente perdieron su vida”, ha recordado José Luis Rodríguez Zapatero.

“Somos ya una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria. Sin rencor, pero con sentido de la historia”.

Hace diez años comenzó un nuevo inicio para Euskadi

“Hace diez años comenzó un nuevo inicio para Euskadi. En estos días he recordado los momentos más difíciles para llegar a ese gran objetivo, que era el fin de la violencia. El objetivo más querido, más justo y anhelado de la inmensa sociedad de la sociedad vasca y sociedad española”, concluyó el expresidente frente a uno de los simboles perdurable de Euskadi.

Patxi López: “Vamos a construir futuro”

El exlehendakari Patxi López ha apostado por “construir futuro, desterrando el odio y peleando por la libertad, la libertad de todos”, Y ha criticado con dureza: “La derecha prefiere decirnos que ETA sigue viva, algo lamentable, porque es no reconocer la victoria de los demócratas. Es lamentable e indecente”.