La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, en la Cadena SER ha denunciado la frivolidad sobre las amenazas a Iglesias y Marlaska: “Con los hechos que estamos viviendo en este país, tras las amenazas, que causan alarma. Nuestro país no es intolerante, pero es como la lluvia menuda, que va calando. Creo que nos tenemos que tomar esto en serio. Lo de ayer es gravísimo. Creo que la ultraderecha está causando muchísimo daño. El odio moja”.

“Es imprescindible un cambio en Madrid”

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, en la Cadena SER: “Hemos visto a formaciones de izquierda cooperando. Apelo a que hagamos que eso sea posible Es imprescindible un cambio en Madrid. Hay mucho ruido, hay una deficiente gestión en Madrid. No hay Presupuestos. Hemos tenido una gestión sanitaria brutal. Apelo a tender la mano entre formaciones diferentes y dar esperanza a los madrileños y madrileñas”, ha señalado.

Va a haber Gobierno de izquierdas

Yolanda Díaz. “El modelo del Gobierno de España es el presente y futuro Ya nadie quiere volver al monocolor y partidos únicos. Mi experiencia en el Gobierno de España es positiva, es bueno tener diferencias”, ha destacado.

ERE a la Banca

Esta semana, Caixabank y BBVA anunciaban el despido de cerca de 8.000 y 4.000 empleados respectivamente. Una decisión que ha provocado críticas por parte del ejecutivo como Nadia Calviño, vicepresidenta Segunda y ministra de Economía y Transformación Digital, o Yolanda Díaz.

“Esto es muy preocupante. Las grandes entidades financieras no se han acogido a los ERTE pero no es comprensible que en una crisis de estas características se esté recurriendo a esos mecanismos […] Creo que esto no es asumible en estos momentos por la sociedad española”.

“Este es un tema de bastante injundia que es incomprensible. Esto no es lo que necesitamos en este momento. Pido que salgamos de esta crisis aportando lo mejor de nosotros mismos/as”, ha denunciado Díaz.