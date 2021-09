Yolanda Díaz: “Estoy rodeada de egos. Si existe ruido es probable que me vaya”

- Publicidad-

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha confirmado hoy en una entrevista en la SER que con respecto al futuro como líder de una coalición para las próximas elecciones generales «estoy rodeada de egos. Si existe ruido es probable que me vaya».

Díaz lanzará una plataforma política en la que también estaría Podemos, pero donde habrá más sensibilidades de la izquierda. En este sentido, reconoce que hay que «reconstruir un contrato social con una parte extensa de la sociedad española que quiere un proyecto nuevo. Y no es un proyecto de Yolanda Díaz ni de nombres, no va de nombres».

No se trata de una suma de partidos

Así, insiste en que la protagonista tiene que ser la sociedad, «nos están esperando», confirma Díaz, para quien «no se trata de una suma de partidos ni una suma de egos. Y sé que lo que estoy diciendo puede generar malestar. Yo no creo en las individualidades. Esto no es un proyecto, y empiezo por mí misma, de Yolanda Díaz», afirma con rotundidad.

La vicepresidenta en esta entrevista ha hecho hincapié en que «estoy rodeada de egos. He demostrado en toda mi experiencia en proyectos políticos que nunca me he peleado por estas razones. Ni lo voy a hacer».