La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado que iniciará el proceso de escucha de la nueva plataforma que impulsa el próximo 8 de julio en Madrid, coincidiendo con la celebración del Orgullo LGTBi, y ya ha informado del arranque de esta fase a todos los partidos de Unidas Podemos.

También ha subrayado que cuando concluya esa fase, aproximadamente en diciembre, se tomará la decisión de forma “colectiva y mediante primarias” sobre si será candidata a las próximas elecciones generales, para así evitar lo ocurrido cuando fue señalada “de forma un poco extraña” para liderar el espacio de Unidas Podemos.

“A la única que no me han permitido debatir siquiera si iba a ser vicepresidenta o no es a mí y no lo voy a hacer con nadie”, ha lanzado. Con ello, hacía referencia a la designación que hizo en su figura el exvicepresidente Pablo Iglesias cuando dejó el Ejecutivo para ser candidato a las últimas elecciones madrileñas, donde también le propuso como futura candidata del espacio.

“Me comprometo a partir de diciembre a tomar una decisión que no va a ser mía. Va a ser de ese proceso ciudadano que va a decir colectivamente lo que tenemos que hacer. ¿Convertir este proceso democrático sí o no? No la voy a tomar yo, la vamos a tomar colectivamente y democráticamente”, ha avanzado en declaraciones a La Sexta.

Mientras, fuentes de su entorno han explicado a Europa Press que esta mañana se ha cursado en el Ayuntamiento de Madrid, por parte de la asociación Sumar, la petición de la celebración de su primer acto. “Quiero sumar con todo el mundo, no quiero excluir a nadie”, ha sentenciado. Díaz ha expresado que está “muy contenta” de iniciar ese proceso en plena semana de celebración del Orgullo, que visualiza la “diversidad y alegría” del país “moderno, ecológico, inclusivo y feminista” que quiere consolidar.

Asimismo, ha insistido en que, a partir de esa fecha, va a recorrer toda España y ya ha informado a los partidos del espacio confederal el arranque de este proceso de escucha, que durará aproximadamente seis meses, y que estará centrado en el protagonismo ciudadano.

“Lo relevante ahora es hablar de ideas, de los proyectos que necesita la sociedad española del siglo XXI. Un proyecto para la próxima década y para ello necesitamos escuchar mucho y yo voy a hablar muy poco. Quiero escuchar a los especialistas en sanidad, en fiscalidad y en energía”, ha subrayado la titular de Trabajo para enfatizar que esta plataforma va a “misturar” a “muchas gentes”.

La actual líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo comentó el pasado 9 de mayo que tras las elecciones andaluzas iba a reactivar la fase de escucha, que aparcó por la crisis de la guerra de Ucrania, en lo que es el primer paso de cara a esa futura plataforma.

Durante estos meses ha dejado algunas pinceladas de ese nuevo proyecto, que afronta con ilusión y que aspira a construir una alternativa para ensanchar las bases progresistas, sobre todo con el objetivo de erradicar la desafección entre la ciudadanía y la política que arrojan diferentes sondeos.

Sobre todo ha enfatizado que el protagonismo radicará en la sociedad civil y que esta etapa se desplegará de forma independiente a los partidos políticos, con los que quiere contar para su plataforma aunque su rol debe ser secundario. También ha apuntado que tras el proceso de escucha tomará una decisión sobre si finalmente es candidata a los comicios.

Para ayudarla en esta fase se ha constituido la asociación Sumar, que evoca uno de los principales lemas de la vicepresidenta segunda organizará los eventos de esta fase de consulta con diferentes agentes de la sociedad civil.

De esta forma, desde su equipo explicaron que esta entidad no constituye ni la plataforma de Díaz ni tampoco un partido político con vistas a las elecciones generales, dado que esa decisión no está tomada y se determinará en su caso de forma colectiva.

En la línea con la filosofía del proyectos, los estatutos de la asociación recoge la apuesta por fomentar y fortalecer la participación en política de la sociedad civil para mejorar la calidad democrática, además de contribuir al desarrollo del pensamiento crítico.