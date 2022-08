Yolanda Díaz da la razón a los sindicatos frente a la patronal en la subida de salarios

- Publicidad-

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dado la razón a los sindicatos, que piden una subida salarial para no perder poder adquisitivo frente a la elevada inflación, en una entrevista en la ‘Cadena Ser‘. Eso sí, ha querido dejar claro que no animó las protestas. “No animé las movilizaciones, pero la situación es muy delicada. Tienen toda la razón para salir, el 5 de mayo se levantaban de la mesa. La patronal está bloqueando la negociación colectiva. Y esto es grave. Las familias trabajadoras están sufriendo”, ha dicho.

Yolanda Díaz defiende a los sindicatos

“Lo que antes costaba 1,90, ahora cuesta 3,90. Pido altura de miras. No voy a apoyar ninguna manifestación, pero defiendo el derecho a la movilización. Los sindicatos tienen que salir a la calle. Yo he suscrito 14 acuerdos sociales. La patronal se levantó de la mesa el 5 de mayo porque no quería revalorizar los salarios. Tienen que estar a la altura”, explica. “Tengo una relación magnífica con Garamendi, pero esto no es personal”, ha dicho la vicepresidenta.

Pero también ha querido respaldar “las movilizaciones que la sociedad considere pertinente”, porque eso es la “demócrata”.

No hay que tener miedo a las movilizaciones

“Un ciudadano tiene que defender sus derechos. Me parece torpe que alguien cuestione esto. No hay que tenerle miedo a ninguna movilización”, explica. La vicepresidenta ha insistido en esta idea en varias ocasiones durante la entrevista.

Subida del salario mínimo

La vicepresidenta ha insistido en que se va a subir el Salario Mínimo Interprofesional, aunque ha querido dejar claro, que no le corresponde a su Departamento anunciarlo.

“No me corresponde a mí anunciarlo, pero vamos a subir el salario mínimo. Hay que esperar el dato de la inflación. Al menos hay que subirlo al 60% del salario medio. Estamos en un momento de inflación del 10,8%”, ha afirmado.

En noviembre se conocerá el dato adelantado de la inflación del año 2022 y será entonces cuando se convocará la mesa social para tomar una decisión sobre su incremento. Díaz ha explicado que, para la subida del SMI, no solo hay que tener en cuenta ese dato y ha pedido a la patronal que “sea sensible con quien menos tiene, y cercana al país. Los que más tienen, más tienen que aportar”, ha insistido.

Yolanda Díaz: “No hay que repetir los horrores del pasado».

“La elección que tenemos son dos: O las políticas del dolor o actuar. La causa de la situación está en la energía. Es donde hay que actuar. Y las empresas que actúan como verdaderos oligopolios”, ha dicho.

Subida moderada del paro en agosto

Respecto a los datos del paro, la vicepresidenta ha “pedido prudencia ya que no se puede aún determinar”. “Estamos con una tasa de paro elevada, pero la más baja en mucho tiempo con el 12%. Queda mucha tarea, pero el dato de agosto se va a colocar como siempre, que sube el paro», afirmó.

Yolanda Díaz cree que el año no acabará en recesión en nuestro país.

No se debatió el incremento del gasto en defensa

La vicepresidenta ha recordado que en el acuerdo pactado del ‘Techo de Gasto’, no se había incluido el incremento del Presupuesto del 2% en Defensa. “Habrá Presupuesto, pero en el techo de gasto no estaba el incremento del gasto en defensa. Los Presupuestos tienen que ser útiles a la ciudadanía y entrar en las casas de la gente”.

Y ha puesto como ejemplo el de una persona intolerante al gluten. “Una persona celiaca hace que el gasto se le dispare hasta unos 900 euros más al año. Tienen que ser unos presupuestos pegados a la gente. La política útil es esa, capaz de solventar”, ha afirmado.

Reforma tributaria en profundidad

Yolanda Díaz ha afirmado que hay que elegir entre “políticas del dolor que algunos proponen de volver a los tiempos de la austeridad mal entendida o atacar a los causantes de la inflación que no son los salarios”.

“El Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer que es actuar sobre las empresas vinculadas a la energía. Yo creo que hay que hacer más. Las empresas que cotizan han incrementado sus beneficios en 64 mil millones de euros. Los que más tienen más tienen que aportar. Tiene que haber una reforma tributaria en profundidad. El 80% de los impuestos de la renta está sostenido por la clase trabajadora. Hay que actuar más”, ha insistido.

SUMAR

“No estoy haciendo nada para hacer una sumar de letras. Desde Sumar estamos impulsando un movimiento ciudadano en que estoy involucrada. En el siguiente acto participará el mundo rural. Vamos a presentar los equipos de trabajo en los próximos días”,

Y ha dejado muy claro que, si por ella fuera, nunca permitirá el acceso de Feijóo. “Si por mí fuera Feijóo no va a llegar a La Moncloa en el año 23”.

Yolanda Díaz y el Diálogo Social

La vicepresidenta ha pedido “sensibilidad para mantener el diálogo social”. Y ha puesto especial énfasis recordando la reforma laboral y la Ley Rider: “Los trabajadores tienen razón y hay que subir los salarios”.