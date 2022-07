Yolanda Díaz cree que ‘Sumar’ no estará listo para las elecciones municipales y autonómicas

- Publicidad-

El proyecto de Yolanda Díaz con ‘Sumar’ no llegará a tiempo para las elecciones municipales y autonómicas del próximo año, así lo ha dejado claro la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz en una entrevista en ‘La Cadena SER’.

“Creo que no llegamos para las elecciones municipales y autonómicas del próximo año”. Asegura que se trata de una plataforma que quiere construir desde la base, escuchando a diferentes ámbitos representativos de la sociedad, y su objetivo es construir un proyecto de país. Pero sus palabras llegan tras la destitución de Enrique Santiago de la Secretaria de Estado de Agenda 2030. El enfrentamiento entre Ione Belarra a con Yolanda Díaz es vox populi. No se puede esconder las discrepancias entre las formaciones. Por no hablar de los malísimos resultados de las elecciones andaluzas.

Yolanda Díaz se centra en las elecciones generales con ‘Sumar’

Muchas de las comunidades autónomas se pueden dar por perdidas, como la madrileña. Actualmente, ningún partido de la oposición está en condiciones de desalojar a Ayuso del poder.

“Estaremos estos meses preparando y dando a conocer los equipos, pero creo que no llegaremos para esas elecciones”, ha señalado Díaz.

Yolanda Díaz quiere presentar cuanto antes su plataforma en Galicia, aunque evitando concretar cuáles son los referentes con los que quiere contar aquí. “Se están cerrando todas las agendas, en Galicia por supuestos también sumaremos, lo vamos a hacer individualmente”.

Levantar un proyecto de país

“No me atrevo a decir nada, porque no sé si haremos algo en agosto, pero daremos información precisa”, puntualiza Díaz, quien asegura que “su objetivo es levantar un proyecto de país. No es un proyecto electoral, sino un proyecto para un país que está pensando en el siglo XX, y la situación ha cambiado mucho”.

Las derechas no suman

Yolanda Díaz ha asegurado que “es conocido que no me gusta el alboroto, ni en el gobierno, ni fuera del gobierno, ni en la política. Somos dos fuerzas políticas diferentes, creo que es sano que los ciudadanos conozcan las diferencias que tenemos en el seno del Ejecutivo en materia fiscal, igual que en otras materias con el PSOE. Creo que es sano que se puedan conocer esas diferencias. Ahora bien, discutiendo sobre las propuestas, pero sin hacer ruido».

En cuanto a los datos del último barómetro del CIS, considera que lo fundamental es que las derechas no suman, “no alcanzan la mayoría necesaria para gobernar”.

“El CIS son tendencias, y los datos que tiene el CIS para mí son muy relevantes en una premisa, que las fuerzas de derecha y extrema derecha no suman, por tanto el futuro pasa por reeditar la coalición progresista en nuestro país”.

🔵 PP: 30,1%

🔴 PSOE: 28,2%

🟣 UP: 13,4%

🟢 VOX: 12%

🟡 ERC: 2,9%

🔘 MÁS PAÍS/ COMPROMÍS: 1,9%



🔵 PP: 30,1%

🔴 PSOE: 28,2%

🟣 UP: 13,4%

🟢 VOX: 12%

🟡 ERC: 2,9%

🔘 MÁS PAÍS/ COMPROMÍS: 1,9%



👉 Consulta estos y otros datos aquí: https://t.co/pj5tQCFf0N — Centro de Investigaciones Sociológicas (@CIS_Institucion) July 19, 2022

La vicepresidenta representa al Gobierno en los actos del día de Galicia, que se celebra mañana, ha califica su relación con el nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “como buena, correcta e institucional”.